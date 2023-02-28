الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: لا جدوى من تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات F-16

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنه لا جدوى من تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات F-16.

 

وأضافت البنتاجون أن الولايات المتحدة لا تتوقع أي انتصارات روسية في أوكرانيا على المدى القريب.

 

 

وكانت مصادر مطلعة كشفت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية تفيد بأن بكين تدرس تزويد روسيا بطائرات من دون طيار وذخيرة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.


وقالت المصادر إنه "لا يبدو أن بكين اتخذت قرارًا نهائيًا بعد، لكن المفاوضات بين روسيا والصين حول سعر المعدات ونطاقها مستمرة".


وأضافت المصادر المطلعة على المعلومات الاستخباراتية، أنه "منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، طلبت موسكو مرارًا وتكرارًا طائرات من دون طيار وذخيرة من الصين، وكانت بكين تناقش بنشاط خلال الأشهر القليلة الماضية ما إذا كانت سترسل المساعدة الفتاكة أم لا".

البنتاجون أوكرانيا طيارين مقاتلات تدريب

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