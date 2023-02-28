صلاح محسن يقود سيراميكا للفوز على البنك الأهلي في الدوري

حقق فريق سيراميكا كليوباترا انتصارًا هامًا وصعبًا على حساب ضيفه البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

وافتتح كريم بامبو التسجيل لـ البنك الأهلي في الدقيقة 53 من هجمة مرتدة، حيث استغل تمريرة خاطئة من لاعب سيراميكا كليوباترا، لينفرد بالمرمى ويسكن إياها الشباك.

وتمكن عمرو قلاوة من تسجيل هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 70، من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من زميله صلاح محسن.

وتمكن صلاح محسن من تسجيل الهدف الثاني لـ سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 87، من هجمة مرتدة مميزة، ليُهدي فريقه نقاط الانتصار الثلاث.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا لـ 24 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وأدار المباراة تحكيميًا وليد عبد الرازق ويساعده هشام الدسوقي ومحمود مصطفى، ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد سلامة " ميدو " حكم فيديو ومحمود عبد السميع مساعد حكم فيديو.

تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في الدوري

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا على النحو التالي ..

حراسة المرمى ..محمد بسام

خط الدفاع ..أحمد رمضان بيكهام – رجب نبيل –سيف تقا – محمد شكري

خط الوسط..محمد إبراهيم – محمد عادل – كونستانت وايو – محمد عنتر

خط الهجوم ..ميدو جابر- أحمد ياسر ريان.

وجاء تشكيل البنك الأهلي علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. أحمد صبحي

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري ـ محمود الجزارـ أسامة ابراهيم ـ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحيـ محمود سيدـ محمد هلال ـ كريم بامبوـ محمود قاعود

خط الهجوم: باسم مرسي