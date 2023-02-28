افتتاح مجمع الخدمات الطلابية بكلية التجارة جامعة المنصورة

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مجمع الخدمات الطلابية بكلية التجارة جامعة المنصورة .

بحضور الدكتور طارق مصطفي غلوش عميد كلية التجارة بمشــاركة العديد مـــن عمــداء الكليات وأمين الجامعة ومديري المراكز الطبية والوحدات ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

يأتى افتتاح مجمع الخدمات الطلابية فى إطار خطة الجامعة وكلية التجارة لتطوير الخدمات التى تقدم للطلاب بشكل متطور واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

وقد قام رئيس الجامعة بتفقد المجمع والذي يشمل إدارات شئون الطلاب، الدراسة والامتحانات، رعاية الطلاب، التعليم الإلكتروني، الخزينة، والبرامج النوعية.

وأشاد رئيس الجامعة بالمستوى المتميز للمجمع والذي يعد نقله نوعية كبيرة في مجال الخدمة الطلابية المعتمدة على أحدث التقنيات وذلك تماشياً مع توجهات الدولة في ظل رؤية مصر 2030، فضلاً عن الإبهار الكبير في المستوى الجمالي والخدمي المقدم للطلاب.

IMG-20230228-WA0034

IMG-20230228-WA0035