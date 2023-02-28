الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مجمع الخدمات الطلابية بكلية التجارة جامعة المنصورة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مجمع الخدمات الطلابية بكلية التجارة جامعة المنصورة .

بحضور الدكتور طارق مصطفي غلوش عميد كلية التجارة بمشــاركة العديد مـــن عمــداء الكليات وأمين الجامعة ومديري المراكز الطبية والوحدات ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

يأتى افتتاح مجمع الخدمات الطلابية فى إطار خطة الجامعة وكلية التجارة لتطوير الخدمات التى تقدم للطلاب بشكل متطور واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية. 
وقد قام رئيس الجامعة بتفقد المجمع والذي يشمل إدارات شئون الطلاب، الدراسة والامتحانات، رعاية الطلاب، التعليم الإلكتروني، الخزينة، والبرامج النوعية.

وأشاد رئيس الجامعة بالمستوى المتميز للمجمع والذي يعد نقله نوعية كبيرة في مجال الخدمة الطلابية المعتمدة على أحدث التقنيات وذلك تماشياً مع توجهات الدولة في ظل رؤية مصر 2030، فضلاً عن الإبهار الكبير في المستوى الجمالي والخدمي المقدم للطلاب.

IMG-20230228-WA0034
IMG-20230228-WA0034
IMG-20230228-WA0035
IMG-20230228-WA0035
IMG-20230228-WA0036
IMG-20230228-WA0036
الدكتور شريف مكين رئيس جامعة المنصورة محمد عطيه نائب رئيس الجامعة الطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

اغتصبوها على مدفع الإفطار.. مأساة فتاة نهش جسدها 8 ذئاب بشرية فى المقابر

«من الأربعاء إلى الإثنين».. حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد

تعليم الوادى الجديد يعلن نتائج مسابقة «الحديث الصحفى الإلكترونى»

انخفاض سعر برميل النفط الكويتي لـ83.11 دولار

ننشر الخريطة الكاملة للورش والمخازن الرئيسية لشركة غاز مصر

أماكن ومواعيد حملة السيارات المتنقلة لتقديم الدعم الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية