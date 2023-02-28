الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

35 دولة تؤكد مشاركتها في كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

جريدة الدستور

أكدت 35 دولة مشاركتها بكأس العالم للخماسي الحديث أولى سلسلة بطولات كأس العالم بالموسم.

وأعلن اتحاد الخماسي الحديث برئاسة شريف العريان عن مشاركة 156 لاعبًا ولاعبة بواقع 80 لاعبًا و 76 لاعبة بالبطولة بالإضافة لـ 100 إداري و 36 ضيف  ليبلغ عدد المشاركين بالبطولة 292 فرداً، يمثلون 35 دولة وهم :-" مصر ، الارجنتين ، أستراليا ، النمسا ،بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، بوركينا فاسو ، كندا ، الصين ، التشيك، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، المانيا ، بريطانيا ، المجر ، الهند ، ايرلندا، إيطاليا ، اليابان ، كوريا ، ليتوانيا ، مالي، المكسيك، بولندا ، البرتغال ، صربيا ، اسبانيا ، السويد ، سويسرا ، تايلاند ، أوغندا ، اوكرانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية".

ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بـ الحد الأقصى المسموح به للدولة المنظمة وهو 24 لاعبًا ولاعبة بواقع 12 لاعبًا و 12 لاعبة.

سيف البنداري المدير التنفيذي للاتحاد المصري للخماسي الحديث ملك بالميدالية البرونزية العاصمة المجرية بطولة المجر الدولية الخماسي الحديث

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