الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين إثر تصادم سيارة نقل وأتوبيس أعلى دائرى المنيب

ارشيفية
ارشيفية

شهد دائري المنيب فى الاتجاه القادم من الهرم بدائرة قسم شرطة الجيزة، منذ قليل، حادث تصادم بين سيارة نقل “مقطورة” وأتوبيس، مما أسفر عن إصابة شخصين.

البداية كانت بورود إخطار إلى مدير أمن الجيزة من غرفة عمليات النجدة مفاده وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي دائري المنيب القادم من الهرم بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل مقطورة مع أتوبيس نتج عن الحادث إصابة شخصين جرى نقلهما إلي مستشفي أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

دائري المنيب الجيزة حادث تصادم سيارة نقل مقطورة أتوبيس

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