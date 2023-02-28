فتح شارع مغلق منذ 20 عاما بسبب التعديات بقرية ميت غزال في الغربية

تمكن مجلس مدينة السنطة فى محافظة الغربية، من تنفيذ قرار فتح شارع مغلق منذ نحو 20 عاما بقرية ميت غزال بالتعديات والإشغالات، فى حملة موسعة قادتها رئيس مدينة السنطة.

وأوضحت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، أن تم فتح الشارع وإزالة كافة التعديات عليه من أكثر من 20عام ، وذلك لخدمة مدرسة الشهيد على المليجى الثانوية بقرية ميت غزال وطلابها البالغ عددهم نحو 750 طالب، وحرصها على الحفاظ عليهم وعلى السلامة الإنشائية للمدرسة، وتمهيدا لنقل ماسورة الصرف العشوائي التى تهدد مبنى المدرسة حفاظا على سلامة الطلاب والمال العام.