الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» تمد يد العون للسيدات الأرامل والمطلقات وكبار السن

حياة كريمة
حياة كريمة

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يد العون للملايين من المواطنين خاصة القرى المصرية النائية والفقيرة بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، داخل القرى النائية والأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم الأرامل والمطلقات وكبار السن، وليكون سندهم في الدنيا منهم لا يوجد مأوى لهم ولكن حياة كريمة ساعدتهم في ترميم منازلهم وأخذ شقق مدعمة من الدولة المنزلية ومرتبات شهرية.

 

ـ عوضوني بشقة بعد طلاقي

وقالت السيدة إبتسام التي تقطن في قرية «صان الحجر» مركز الحسينية التابعة لمحافظة الشرقية: «أصبحت وحيدة بعد طلاقي وزواج أبنائي ولم أحتمل سعر إيجار شقتي بمفردي قدمت علي الشقق التابعة للوزارة وساعدتني حياة كريمة في أخذ الشقة كاملة التشطيب».

وأضافت: «كنت أخشى أن أعيش بقية حياتي مديونة بمصاريف الإيجار وليس لدي غير معاش تكافل وكرامة بدعم من الرئيس، وعوضوني بعد طلاقي ويوميا يتصل بي الشباب المتطوعين للاطمئنان على صحتي وحياتي».

وتابعت خيرية السيد إحدى السيدات «لاحظت ترحاب كبير من حياة كريمة بعد هدم منزلي بسبب تراكم المياه وأنا سيدة وحيدة وزوجي رجل مسن، وحينما سألوني عن طلباتي، أخبرتهم بأنني لا أريد إلا عودة منزلي أبنائي، ولأن ذلك كان حلمًا صعبًا لي بسبب غلاء أدوات الترميم حاولوا أن يلبوا جميع مطلباتي أنا وزوجي المسن وقاموا بفرش منزلي بالكامل وأصبح كامل التشطيب بعد أن كان مهلك ونزول الأمطار علينا أثناء النوم في الشتاء ولكم الحلم أصبح حقيقة بفضل الله وحياة كريمة». 

واختتمت:« حياة كريمة وجميع القائمين عليها رحبوا بي وطلباتي أنا زوجي وقدموا لي يد العون بعد بناء منزلنا وأصبحنا نعيش حياة آمنة وغير مهددة بالخطر بعد تجديد المنزل بالكامل وتنفيذ جميع احتياجاتنا من أدوات مطبخ وغيرها من الطلبات».

حياة كريمه مبادرة حياة كريمة يد العون السيدات الأرامل المطلقات

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وائل لطفي

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