الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

الصحة: فحص 8 آلاف من راغبى الزواج ضمن المبادرة الرئاسية

مبادرة رئيس الجمهورية
مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء الفحص الطبي لـ8 آلاف و15 شابًا وفتاة بجميع المحافظات من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» خلال أول 3 أيام من انطلاقها أول أمس الأحد.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على أن تكون مصر خالية من الأمراض وضمان حياة صحية كريمة للاسرة المصرية، وسعيًا لتقليل احتمالات تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بناءً على توجيهات د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، "في حالة وجود ما يستلزم إصدار الشهادة الطبية الجديدة للمقبلين على الزواج في فترة قليلة، فيمكن الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٣٥ وسيتم التواصل وتقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك، علمًا بأنه يتم تسليم الشهادة الصحية المدون بها نتائج الفحوصات للمقبلين على الزواج في الأحوال العادية بحد أقصى  ١٤ يومًا من تاريخ إجراء الفحوصات".

ونوه عبدالغفار إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي واستخراج الشهادة الصحية، والتي تعد سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

وقال عبدالغفار، إن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن خدمات المبادرة يتم إتاحتها في 302 مركز ووحدة طبية، بمعدل مركز طبي على الأقل داخل كل إدارة صحية، طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.

من جانبه، قال د.وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الفحوصات الطبية التي تتيحها المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين)، وكذلك تحليل الثلاثيميا، وفقر الدم المنجلي.

وتابع عبدالرازق، أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الآخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل – أيضًا- تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

الصحة فحص راغبي الزواج مبادرة رئيس الجمهورية فحص المقبلين على الزواج الأمراض حياه صحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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