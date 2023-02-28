بمشاركة 60 ممثلًا.. «سينرجي» تنشر البوستر جديدة لمسلسل «سره الباتع»

روجت شركة “سينرجي” لمسلسل "سره الباتع" استعدادًا لخوض سباق دراما رمضان 2023.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بوسترات دعائية لأبطال المسلسل يقفون بظهورهم، وعلقت عليها “أسرار كتير وشخصيات مختلفة هنقابلها ونعرفها في مسلسل سره الباتع في رمضان 2023.. انتاج سينرجي” .



قصة مسلسل سره الباتع

المسلسل الجديد هو دراما عصرية تاريخية تدور أحداثها بين زمنين مختلفين، الزمن الحاصر وبطله الذي يبحث عن حل اللغز وسر زمن تاريخي يتزامن مع الحملة الفرنسية على مصر لنكتشف مع مرور الأحداث وجود مقاربة وتكامل تصل أحيانا إلى حد التطابق الكامل ليؤكد نفس المعنى، ويتواجد الفنان أحمد صلاح السعدني بينما الوقت المعاصر يتصدى له الفنان أحمد فهمي.

ويمثل في عصر الحملة الفرنسية عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وحسين فهمي وخالد الصاوي وأحمد عبد العزيز وهشام الجخ ومحمد عادل ميديو وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف ويمثل العصر الحديث عدد كبير من النجوم منهم أحمد فهمي وريم مصطفى ونجلاء بدر وصلاح عبد الله وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق ومنة فضالي وخالد سرحان وعدد كبير من النجوم.

المسلسل الجديد تجربة مختلفة للمخرج خالد يوسف الذي يخرج العمل وكتب السيناريو والحوار له ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي تجاوز عددهم جاجز الـ 60 بطلا ويعد العمل الجديد من أضخم الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

أبطال مسلسل سره الباتع

ويضم في بطولته أكثر من 60 نجمًا وهم كل من: "أحمد فهمي- أحمد السعدني- حنان مطاوع- ريم مصطفي- حسين فهمي- عمروعبدالجليل- بيومي فؤاد- صلاح عبدالله- أحمد وفيق- هالة صدقي- نجلاء بدر- منة فضالي- أحمد عبدالعزيز- محمود قابيل- عايدة رياض- خالد سرحان- علاء حسني- ناهد رشدي- أيمن عزب- أيمن الشيوي- مفيد عاشور- مجدي فكري- محمد الصاوي- ميسرة صبري عبدالمنعم- عمر زهران".

ومن النجوم العرب كل من: "شمس الكويتية- التونسية رانيا التومي- السوري نضال نجم"، والوجوه الشابة كل من: "خالد أنور- هدي الإتربي- ميدو عادل- ألحان المهدي- إسلام حافظ- رشا بن معاوية- شريف حافظ- تسنيم هاني- ميدو ماهر- ألفت عمر مصطفي درويش- سلمي جلال عمرو موسي- المطرب مالك".

كما يضم مسلسل "سره الباتع" عددًا من ضيوف الشرف، وهم كل من: "كريم فهمي- أحمد صفوت- أشرف زكي- شريف الدسوقي- الشاعر هشام الجخ- الشاعر جمال بخيت- الشاعر إبراهيم عبدالفتاح- الإعلامية بثينة كامل- المحامي طارق العوضي".