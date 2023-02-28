تتطلع مصر إلى جمع 1.5 مليار دولار من خلال طرح أول صكوك إسلامية لها.. وهي المرة الأولى التي تتحول فيها مصر إلى سوق الدين الدولية، منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لسنداتها الأولى المقومة بالين في مارس 2022.. يقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار، ويتوقع أن يساعد برنامجه في إطلاق نحو 14 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين والإقليميين.. ولدى مصر نحو 39 مليار دولار من الديون المستحقة بالدولار واليورو، بما في ذلك 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام و3.3 مليار دولار العام المقبل، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

هذه المقدمة ضرورية لمعرفة إلى أين تتجه أزمة مصر، في خضم أزمة مألوفة، انخفضت فيها قيمة العمل، مع نقص في النقد الأجنبي وارتفاع تكاليف المعيشة.. إنها تجربة تحدث مرة واحدة كل عقد، جعلت البلاد ثاني أكبر مقترض لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

في تقرير نشرته وكالة (بلومبرج) في 19 فبراير الحالي، يقول صانعو السياسات، إن هذه المرة مختلفة، وإن مجموعة من الإصلاحات الموعودة ستعطي تحولًا في أسواق مصر واقتصادها، وربما المجتمع ككل.. لكن هذا لم يجعل من السهل التنبؤ بموعد انتهاء الأزمة الحالية.. لكن الوكالة قالت إن هناك خمسة مجالات يجب مراقبتها، التي قد تظهر إلى أين تتجه الأمور بعد ذلك.

أولها يتعلق بالجنيه.. إذ امتثالًا لطلب صندوق النقد الدولي طويل الأمد، الذي ساعد في تأمين صفقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، أصبحت قيمة الجنيه أكثر مرونة، لكن فترات طويلة من الاستقرار أعقبت موجات من التقلبات والتقلبات الحادة.. إن إنهاء حالة عدم اليقين هذه، وإظهار ممارسة استخدام الاحتياطيات الدولية والأصول الأجنبية للبنوك لحماية الجنيه قد تم تجاهلها حقًا، وهذا قد يكون مفتاحًا لكل شيء آخر تقريبًا.. لن يضخ المستثمرون المزيد من الأموال في السندات أو حصص الشركات، إذا لم يتمكنوا من استبعاد انخفاض آخر في العملة.. بعض الانخفاضات والصعود الأكثر تواضعًا للجنيه في الأسابيع المقبلة، ستكون علامة على أنها تعكس العرض والطلب بشكل أكثر دقة.. ومن شأن الاستئناف المطرد لبعض الواردات، بعد الانتهاء من تراكم الكميات في موانئ مصر، أن يظهر أيضًا تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتراجع الضغط على الجنيه.. ولكن في حين أن أشد الانخفاضات قد تكون قد انتهت، فإن المحللين، بمن في ذلك في ستاندرد تشارترد وإتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي، لا يستبعدون المزيد من الضعف هذا العام.

ثانيًا.. ربما ولت الأيام التي كان فيها المستثمرون الأجانب يحتفظون بأكثر من ثلاثين مليار دولار من الديون المحلية، لكن انتعاشًا متواضعًا في الفائدة الخارجية قبل يوليو، سيشير إلى أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتغطية فجوة التمويل الفورية.. وتستهدف السلطات ملياري دولار من صافي التدفقات الداخلة بحلول ذلك الوقت، وهو هدف يعتمد على الأرجح على ثقة المستثمرين في أن الجنيه لا يُدار عن كثب، وأن العائدات على الأوراق المالية المحلية ليست سلبية عند تعديلها وفقًا للتضخم.. ولا تزال الشهية ضعيفة، وفقا لمقياس الطلب على الأوراق المالية لأجل 12 شهرًا في مصر.. ومن شأن الاعتماد بشكل أكبر على مبيعات السندات، أن يدق أجراس الإنذار، مما يشير إلى أن مصر تتراجع عن خططها لفطم نفسها عن الأموال الساخنة والعودة إلى نهج يساعد في تحفيز الأزمة الحالية.

ثالثًا، المساعدات الخليجية.. وكانت التوقعات بأن حلفاء مصر الخليجيين سيفتحون أبواب الدعم بالكامل.. لكن بعد مرور عام تقريبًا على التعهد بأكثر من عشرة مليارات دولار من الاستثمارات، لم يتحقق سوى جزء بسيط من هذا التمويل، الذي وصفه صندوق النقد الدولي بأنه بالغ الأهمية.. وأثارت تعليقات السعودية الأخيرة، بشأن السعي لإجراء إصلاحات قبل أن تدعم دولًا أخرى، تكهنات بشأن التأخير.. كل هذا يعني، أن الصفقة التالية واسعة النطاق ـ التي تنطوي على الأرجح على بيع حصة مصرية مملوكة للدولة في شركة كبرى إلى الإمارات العربية المتحدة أو قطر أو السعودية ـ قد تكون لحظة فاصلة، تليها بسرعة المزيد من المعاملات.. وقد يشير ذلك إلى أن المستثمرين الخليجيين يرون أن الجنيه قد وصل إلى أدنى سعر، مما يسمح لهم أخيرًا بالاستقرار على ما يرونه أسعارًا محلية عادلة للأصول.

رابعًا.. في عمق التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، كانت هناك خطوط قد تكون أساسية لمستقبل مصر: الوعد بالحد من مشاركة الدولة الشاملة في الاقتصاد.. ويتناول التقرير شكوى طويلة الأمد من أن القطاع الخاص قد تم مزاحمته، مما يثبط الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه.. لا أحد يتظاهر بأن الأمر سيكون سهلًا.. وحذر صندوق النقد الدولي، الذي حصل أيضًا على تعهد بأن الكيانات الحكومية ستفتح حساباتها بانتظام لوزارة المالية، من أن أي إعادة توازن (قد تواجه مقاومة من أصحاب المصالح الخاصة).. وحددت مصر 32 شركة مملوكة للدولة، تبيع حصصًا فيها، وستعتبر الحركة السريعة بشأن العروض خطوة إيجابية.. ومن الأمور الرئيسية أيضًا أول عملية بيع على الإطلاق لشركة مرتبطة بالجيش، وهي شركة (الوطنية)، موزع الوقود التي تدير شبكة وطنية واسعة من محطات الوقود.

خامسًا، التضخم المتسارع، الذي لا يظهر أي علامة على تراجعه، مما يزيد معاناة أكثر من مائة مليون نسمة في مصر، من الطبقات العاملة والمتوسطة، على حد سواء.. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في يناير كانون الماضي، بأسرع وتيرة على الإطلاق، وتقول الحكومة إن التصدي للزيادة يمثل أولوية قصوى.. وبدأت الأسر في تقليص الاحتياجات، وتم تقديم خصومات الدولة في فترة رمضان في وقت مبكر.. وآثار اقتراح هيئة الرقابة على التغذية الحكومية، بأن يأكل المصريون المزيد من أقدام الدجاج الغضب.. نعم، السلطات تدرك المخاطر، وعندما يبدأ التضخم في التباطؤ ـ ربما في النصف الثاني من عام 2023 على أقرب تقدير ـ قد يعطي ذلك بعض الراحة المتواضعة.

لقد كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتلقى تقارير بشكل مستمر من أرض الواقع بغلاء الأسعار، ولا أحد يمكنه إنكاره، ويتم الاستماع للمواطنين عبر آليات التواصل المختلفة، مؤكدًا أن عدم وجود تسعيرة جبرية لا يتسبب في عدم التحكم في السوق، لأن الحكومة لها مخزون جيد من السلع، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على إغراق الأسواق بكميات كبيرة من السلع ليظل العرض أكبر من الطلب.. سيتم ضخ الزيت والسكر والأرز والدقيق والمكرونة بالأسواق خلال الفترة المقبلة، لأن الحكومة لديها منافذ بيع كبيرة، يستطيع المواطن الحصول على السلع منها بالأسعار المعتادة، قبل الزيادات المفاجئة الأخيرة.. وأنه تقرر تقديم موعد معارض (أهلًا رمضان)، والأسعار فيها ستكون أقل من المطروح بالأسواق، لحل مشكلة غلاء الأسعار، وهذه الإجراءات سوف تستمر طالما استمرت الأزمة.

وفي النهاية.. يظل هناك ضوء في نهاية النفق.. فنحن نتحدث عن وضع مؤقت.. أسعار القمح والبترول لن تظل عند هذه الارتفاعات، و(ستتم مداهمة الأماكن التي يخزن فيها المحتكرين السلع).. رأت الحكومة أن الدواجن ـ مثلًا ـ ستعود لسابق عهدها، ولكن ذلك سيستغرق وقتًا، خصوصًا وأن عددًا كبيرًا من مزارع الدواجن خرجت من الخدمة خلال الفترة الماضية، ولكي تعود للإنتاج مرة أخرى، ستحتاج بين 3 و5 أشهر، لذلك كان لابد من اللجوء لاستيراد الدجاج لسد العجز في الدواجن، وهو ما خفض سعر الدواجن الحية بقيمة 18 جنيهًا للكيلو، في يوم واحد.. والبقية تأتي.. حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.