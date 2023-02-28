450 جنيها لا تكفي.. برلماني يطالب بإعداد تشريع لرفع معاش «تكافل وكرامة»

طالب النائب علاء عبدالنبي عضو مجلس النواب، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة البت في طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة، وذلك لمساعدة الأسر الفقيرة فى الحصول على حياة كريمة فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأكد عبدالنبي، في تصريحات للمحررين البرلماني، على هامش الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن آلاف المواطنين انتهوا من تقديم كافة المستندات التى تثبت احقيتهم في المعاش ورغم ذلك لم يحصلو علي معاشاتهم.

وتساءل النائب عن أسباب توقف معاش الأرامل والمطلقات الذي يبلغ 222 جنيها شهريا، لافتا إلى أن هناك معاناة كبيرة المواطنين في الحصول على حقوقهم سواء تكافل وكرامة أو كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بسبب موظفي التضامن الاجتماعي في المحافظات.

وطالب النائب بضرورة إقرار تشريع لرفع معاش تكافل وكرامة، مؤكدا أن المبلغ المخصص لمعاش تكافل ويقدر بـ450 جنيها لا يكفى لسد احتياجات الأسرة الفقيرة.