مارتينيز أفضل حارس مرمى فى العالم لم يأخذ فرصة فى آرسنال

حصل حارس مرمى منتخب الأرجنتين إميليانو مارتينيز على جائزتين بناء على تألقه الشديد في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وهما أفضل حارس مرمى في نهائيات كأس العالم، وأفضل حارس في العالم عن عام 2022 بالرغم من أن شباكه استقبلت 8 أهداف في 7 مباريات، وهو يعد رقما كبيرا لأنه يعني أنه استقبل أكثر من هدف في المباراة الواحدة كما أنه لم ينجح في الحفاظ على شباكه نظيفة سوى في 3 مباريات.

لعب مارتينيز دورا كبيرا في تتويج الأرجنتين بلقب نهائيات كأس العالم بسبب اجادته الشديدة في التصدي للضربات الترجيحية في مباراتي دور الثمانية أمام منتخب هولندا، والنهائي أمام منتخب فرنسا.

مارتيتيز مع أستون فيلا

المدهش أن مارتينيز لا يلعب في نادي من أندية المقدمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فهو يلعب في أستون فيلا الذي يحتل المركز الـ11، وشارك معه في الموسم الحالي في 23 لقاء، وتلقت شباكه فيها 32 هدفا، وخرج شباكه نظيفة في 6 لقاءات منها 22 لقاء في البريميرليج، وتلقت شباكه فيها 31 هدفا، ولم يتلق أي هدف في 6 لقاءات، ولقاء وحيد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وتلقت شباكه فيه هدفا.

انتقل مارتينيز إلى أستون في سبتمبر 2020 قادما من نادي آرسنال، ولعب معه في موسمه الأول 38 مباراة كلها في الدوري الإنجليزي أي لم يتغيب عن أي مباراة، واستقبلت شباكه 46 هدفا، ولم تستقبل شباكه أي هدف في 15 مباراة.

وفي موسمه الثاني 2021 – 2022 شارك معه في 37 لقاء، واهتزت شباكه فيها بـ49هدفا، ولم تهتز شباكه في 11 لقاء بواقع 36 لقاء في البريميرليج، واهتزت شباكه فيها بـ48 هدفا، ولم تهتز شباكه بأي هدف في 11 لقاء، ولقاء وحيد في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، وتلقى فيه هدفا.

حصد جائزة أفضل لاعب في أستون عن موسم 2020 – 2021.

بدأ مارتينيز مسيرته في اللعب لفريق شباب أتلتيكو إندبيندينتي الأرجنتيني.

انضمام مارتيتيز إلى آرسنال

وفي يوليو 2010 انضم إلى فريق آرسنال، ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول حتى تمت اعارته في مايو 2012 إلى نادي أكسفورد يوناتيد، وهي اعارة لم تدم سوى 3 أيام لعب فيها معه مباراة واحدة في بطولة الدوري الثاني ( دوري الدرجة الثانية )، واستقبل فيها 3 أهداف.

وفي يوليو 2012 صعد إلى فريق آرسنال الأول، ولم يشارك معه سوى في لقائين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وتلقت شباكه فيهما 6 أهداف.

الاعارة الأولى إلى شيفيلد وينزداي

وفي أكتوبر 2013 تمت اعارته إلى نادي شيفيلد وينزداي لمدة موسم واحد، ولعب معه فيه 15 مباراة، واستقبلت شباكه 19 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين فقط منها 11 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي الأول، واستقبلت شباكه فيها 14 هدفا، وخرج بشباكه نظيفة في مباراتين، و4 مباريات في كأس الإتحاد الإنجليزي، واستقبلت فيها شباكه 5 أهداف.

العودة إلى آرسنال

وفي مايو 2014 استعاده آرسنال لأول مرة، ولم يشارك معه سوى في 6 لقاءات، وتلقت شباكه 5 أهداف، ولم يدخل مرماه أي هدف في 3 لقاءات بواقع 4 لقاءات في البريميرليج، وتلقت فيها شباكه 4 أهداف، ولم يدخل مرماه أي هدف في لقائين، ولقائين في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتلقى فيه هدفا، ولم يدخل مرماه أي هدف في لقاء.

الاعارة الثانية إلى روثرهام يوناتيد

وفي مارس 2015 التحق بنادي روثرهام يوناتيد على سبيل الاعارة لمدة شهرين فقط، ولعب معه فيهما 8 مباريات كلها في الدوري الإنجليزي الأول، واهتزت شباكه بـ10 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

الاعارة الثالثة إلى وولفرهامبتون

وفي أغسطس 2015 أعير إلى نادي وولفرهامبتون واندررز لمدة موسم واحد، وشارك معه فيه في 15 لقاء، وتلقت شباكه فيها 19 هدفا، وخرج بشباكه نظيفة في 5 لقاءات بواقع 13 لقاء في الدوري الإنجليزي الأول، وتلقت شباكه 17 هدفا، وخرج بشباكه نظيفة في 3 لقاءات، ولقائين في كأس رابطة الأندية المحترفة، وتلقت شباكه هدفين.

العودة إلى آرسنال

وفي مايو 2016 عاد إلى آرسنال للمرة الثانية، ولم يلعب معه في موسم كامل سوى 5 مباريات، واستقبلت شباكه 5 أهداف، ولم تستقبل شباكه أي هدف في 3 مباريات، منها مباراتان في الدوري الإنجليزي، واستقبلت شباكه 3 أهداف، ولم تستقبل شباكه أي هدف في مباراة واحدة، و3 مباريات في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة واستقبلت شباكه هدفين، ولم تستقبل شباكه أي هدف في مباراتين.

الاعارة الثالثة إلى خيتافي

وفي أغسطس 2017 تمت اعارته إلى نادي خيتافي الإسباني لمدة موسم واحد، ولم يشارك فيه معه سوى في 6 لقاءات، واهتزت شباكه بـ9 أهداف، ولم تهتز شباكه بأي هدف في لقائين بواقع 4 لقاءات في بطولة الدوري الإسباني، واهتزت شباكه بـ5 أهداف ولم تهتز شباكه شباكه في لقائين، ولقائين في بطولة كأس ملك إسبانيا، واهتزت شباكه بـ4 أهداف.

العودة إلى آرسنال

وفي يونيو 2018 استعاده آرسنال للمرة الثالثة لكن لمدة 6 أشهر فقط، ولم يلعب فيها معه سوى مباراة في بطولة الدوري الأوروبي، ولم يدخل مرماه أي هدف.

الاعارة الرابعة إلى ريدينج

وفي يناير 2019 انتقل على سبيل الاعارة إلى نادي ريدينج لمدة نصف موسم، وشارك معه فيه في 18 لقاء كلها في بطولة دوري البطولة الإنجليزية، وتلقت شباكه 23 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 5 لقاءات.

العودة إلى آرسنال

وفي مايو 2019 عاد إلى آرسنال للمرة الرابعة، ولعب معه في هذا الموسم 23 مباراة، واستقبلت شباكه فيها 24 هدفا، وخرج بشباكه نظيفة في 9 مباريات، وهي موزعة كالتالي :

9 مباريات في البريميرليج، واستقبلت شباكه فيها 9 أهداف، وخرج بشباكه نظيفة في 3 مباريات.

مباراتان في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، واستقبلت شباكه فيهما 5 أهداف، وخرج بشباكه نظيفة في مباراة واحدة.

6 مباريات في كأس الإتحاد الإنجليزي، واستتقبلت شباكه فيها 3 أهداف، وخرج بشباكه نظيفة في 3 مباريات.

6 مباريات في اليوروباليج، واستقبلت شباكه 7 أهداف، وخرج بشباكه نظيفة في مباراتين.

وقبل أن يبيعه آرسنال إلى أستون شارك معه في لقاء وحيد هو درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي، وتلقى فيه هدفا.

بطولات مع آرسنال

وفاز مع آرسنال بأربعة ألقاب، وهي كأس الإتحاد الإنجليزي في موسم 2019 – 2020، و3 ألقاب درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي في أعوام 2014، و2015، و2020.

مع الأرجنتين

وعلى مستوى منتخب الأرجنتين لعب معه 26 مباراة منها مباراتان فقط وديان، واستقبلت شباكه فيها 13 هدفا، ولم يدخل مرماه أي هدف في 17 مباراة.

وأول من ضمه للمنتخب هو المدير الفني الحالي ليونيل سكالوني في يونيو 2021.

ألقابه مع الأرجنتين

,أحرز مع الأرجنتين 3 ألقاب، وهي نهائيات كأس العالم، وكوبا أمريكا 2021، وكأس الأبطال 2022.

وحصل على القفاز الذهبي في نهائيات كأس العالم، وكوبا أمريكا.

بالرغم من كفاءة مارتيتيز العالية لم يحصل على فرصة مع آرسنال الذي لم يكتشف موهبته الكبيرة، وأعاره كثيرا.