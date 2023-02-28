«أنتم الحماس والطاقة».. 9 تصريحات مهمة من «الخشت» لطلاب جامعة القاهرة

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ندوة وحوارًا مفتوحًا حول "الاستراتيجية الوطنية للشباب" للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتحها د.محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، وبالتعاون مع طلاب من أجل مصر، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها والعاملين والطلاب.



فى هذا السياق نرصد أبرز تصريحات وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة القاهرة لطلاب الجامعة

_شباب مصر يحمل راية المستقبل، وأن الدولة حريصة على الاختيار المبكر للقيادات إيمانا بقدراتهم على صنع المستقبل، مؤكدًا أهمية الحوار معهم ونقل الخبرات لهم.

_ الجمهورية الجديدة هى دولة العلم والعمل، حيث لا يوجد دولة أو كيان بدون علم وهو ما يمثل منهجا يتم دراسته وتنقيته والتوصل إلى معطيات قابلة للتطبيق.

_ندوة اليوم تأتي في قلب اهتمام جامعة القاهرة والدولة المصرية بتمكين الشباب وفتح المسارات المختلفة أمام مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات الفنية والرياضية والعمل الاجتماعي والملفات السياسية والاقتصادية المختلفة.

_الشباب يمثلون الحماس والطاقة والقدرة على التنفيذ، وهم الأمل والحياة، بينما يمثل الشيوخ الحكمة والخبرة.

_ جامعة القاهرة تفتخر بحصادها جوائز مسابقات إبداع مثل الدرع العام والمركز الأول، مشيرا إلى أنها تعد مسابقة جادة وبها لجان تحكيم متخصصين ومتميزين

_كان من الجيد تعاون الجامعة مع وزارة الشباب والرياضة على مدار العام الدراسي في مختلف المسابقات والأنشطة.

_وزارة الشباب والرياضة في مقدمة الوزارات المعنية بملف الشباب.

_ مؤمن بأهمية دور الشباب ليس فقط في العمل الجامعي بل في نهضة الدولة المصرية التي تتطلب تكاتف أجيال الشيوخ مع الشباب.

_الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشئ تمثل 7 منها التوجهات المباشرة للشباب والنشء وتضم كافة احتياجات ومتطلبات الشباب والنشء، والأخير يمثل تنظيم العمل والحوكمة داخل قطاع الشباب والنشء، وهذه المحاور هي (الشباب والمهارات الحياتية والمستقبلية والتكنولوجيا، الشباب والثقافة والترفيه والابداع الفني، الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، الشباب والمشاركة فى الاقتصاد وريادة الأعمال، الشباب والعمل التطوعي وتنمية المجتمع والحفاظ على البيئة، الشباب والمتطلبات الأساسية للمعيشة، الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية، حوكمة قطاع الشباب والرقمنة والإحصائيات الشبابية).