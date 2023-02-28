الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مؤشر القوة الناعمة.. توقعات بتحقيق مصر أعلى نمو اقتصادى بالمنطقة نهاية 2023

جريدة الدستور

سلط تصنيف صادر عن مؤسسة «براند فاينانس» العالمية، الضوء، على إمكانات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة الماضية، وتحديدًا عام 2022، وفي ظل التوقعات الممكنة خلال العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري هو الاقتصاد رقم 33 على مستوى أكبر اقتصادات العالم لعام 2022، موضحًا أن ذلك المركز جاء بناتج محلى بلغ 469.1 مليار دولار، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.

أعلى معدل نمو بين أهم الاقتصادات

وأضاف أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي نجحت في تحقيق نمو إيجابي خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى توقع البنك الدولي بأن تحقق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية العام الجاري 2023.

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مؤشر القوة الناعمة: زيادة التجارة والأعمال والاستثمارات الأجنبية فى مصر

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا بعنوان «القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا»، رصد خلالها جهود الارتقاء بمجالات القوة الناعمة على مدار 8 سنوات، وذلك في إطار تصنيف مؤسسة «براند فاينانس» لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً في مؤشر القوة الناعمة.

ويعتمد مؤشر «براند فاينانس» على قياس مدى إدراك وتقييم المواطنين والمتخصصين المشاركين بالمؤشر للقوة الناعمة للدولة، وتأثيرها على الساحة العالمية، وتقييم تعامل الدولة مع جائحة كورونا، بالإضافة لأداء الدولة في 7 ركائز أساسية خاصة بالقوة الناعمة، أبرزها: العلاقات الدولية، والتجارة والأعمال، والترويج الإعلامي.

وتقدم مؤسسة «براند فاينانس» الاستشارات وتقييم العلامات التجارية لمختلف دول العالم، ومقرها في لندن وتتواجد بأكثر من 20 دولة.

مصر الاقتصاد المصرى النمو الاقتصادي كورونا الشرق الأوسط أفريقيا محمد حمدى زكى

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