الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس حارس عقار سرق مصوغات ذهبية في الوايلي بالقاهرة

حبس
حبس

أمرت نيابة الوايلي، اليوم الثلاثاء، بحبس حارس عقار أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة المصوغات الذهبية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وضبط حارس العقار خلال سرقة مصوغات ذهبية، مبلغ مالي، 3 ساعات رجالي، من داخل إحدى الشقق السكنية.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المسروقات وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الوايلي مصوغات ذهبية سرق حارس عقار سرقة تحريات المباحث التحقيقات

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