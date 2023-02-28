«براند فاينانس»: مصر نجحت في التعامل مع جائحة كورونا ومعالجة آثارها

كشف تصنيف مؤسسة «براند فاينانس» العالمية أن مصر نجحت في التعامل مع جائحة كورونا ومعالجة آثاره عبر عدة عوامل مهمة.

وأكد مؤشر «براند فاينانس» أن مؤشر مواجهة جائحة كورونا بالنسبة إلى مصر ارتفع لـ 3.9 نقطة خلال عام 2022 مقابل 3 نقاط خلال عام 2021.

ويعتمد مؤشر المؤسسة العالمية في قياس معالجة الدولة آثار جائحة كورونا على عدة مقاييس أهمها التعافي الاقتصادي، والرعاية الصحية، وتوفير اللقاحات، وتقديم المساعدات الدولية خلال الجائحة.

نمو اقتصادي إيجابي لمصر رغم كورونا

وأبرزت «براند فاينانس» أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي نجحت في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى أنها تقدمت في مؤشر الدول الأكثر أمانًا في ظل التحديثات التي تم إدخالها على مؤشر المؤسسة العالمية لقياس تأثيرات الجائحة حول العالم.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا بعنوان «القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا»، بعد 8 سنوات من جهود الارتقاء بمجالات القوة الناعمة، وفي إطار تصنيف مؤسسة «براند فاينانس» لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً في مؤشر القوة الناعمة.

ويقيس مؤشر براند فاينانس من مدى إدراك وتقييم المواطنين والمتخصصين المشاركين بالمؤشر للقوة الناعمة للدولة، وتأثيرها على الساحة العالمية، وتقييم تعامل الدولة مع جائحة كورونا.

وكذلك يقيس مؤشر المؤسسة العالمية أداء الدولة في 7 ركائز أساسية خاصة بالقوة الناعمة، أبرزها: التعليم والعلوم، والعلاقات الدولية، والتجارة والأعمال، والترويج الإعلامي والتواصل مع الخارج.

وتعمل مؤسسة «براند فاينانس» في مجال تقديم الاستشارات وتقييم العلامات التجارية لمختلف دول العالم، ومقرها في لندن وتتواجد بأكثر من 20 دولة.