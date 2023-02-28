الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل سيتسبب «تيك توك» في اشتعال الصراع الصيني الأمريكي؟.. محلل سياسي يجيب

تيك توك
تيك توك

قال الكاتب الصحفي و المحلل السياسي الصيني نادر رونج، إن استبعاد التطبيق الصيني "تيك توك" يظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية دائمًا تعتبر الصين أكبر تهديدًا لها.

ونوه رونج، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، بأن هناك مبالغة من الولايات المتحدة تجاه الصين، وهذا يظهر قلق الولايات المتحدة من صعود الصين، ولكن الأخيرة تعارض هذه القرارات.

وتابع المحلل السياسي الصيني، الصين دعت الولايات المتحدة لاحترام اقتصاد السوق والتجارة الحرة، وعدم توصيف المفهوم الأمني الوطني، والإفراط في استخدام السلطة لقمع الشركات الأجنبية وتقديم البيئة التجارية الملائمة لهذه الشركات.

- حرب تكنولوجية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية

 

وأوضح المحلل السياسي، أن الحرب التكنولوجية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين هدفها منع صعود الصين في التقدم التكنولوجي الصيني، ولذلك هذه التطبيقات هي فقط مثله مثل تويتر وإنستجرام، ويحبه الكثير من الشباب في جميع أنحاء العالم.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الصين تعتبر هذا السلوك مخالف للمبادئ، والتجارة الحرة التي تدعوها الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بأن هذا سيؤثر على النمو الاقتصادي وسيضر بالمصالح.

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