تقرير: ثلاث شركات سيارات عالمية تستثمر 145 مليون دولار في مصر

تخطط ثلاث شركات عالمية للسيارات لاستثمار ما يصل إلى 145 مليون دولار في مصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حسبما صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي يوم 22 فبراير.

وأشار مدبولي إلى أن الشركات الكبرى، وهي «نيسان» و«جنرال موتورز» و«ستيلانتيس»، ستضخ استثماراتها في سوق السيارات المصري وفقا للاتفاقيات الإطارية الثلاث الموقعة مع المجلس الأعلى المصري لصناعة السيارات.

وقال إن الشركات تستهدف متوسط إنتاج سنوي يتراوح بين 60.000 و 70.000 سيارة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وأضاف أنه سيتم تصدير جزء من الإنتاج لجذب العملة الصعبة، في حين سيتم تصنيع نسبة مئوية كمركبات كهربائية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين صناعة السيارات في مصر.