محافظ أسيوط: توريد 6670 «تختة» من هيئة الأبنية التعليمية لتوزيعها على المدارس

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجري توريد 6670 تختة مدرسية من هيئة الأبنية التعليمية كمرحلة أولى لتوزيعها على بعض المدارس بقرى ومراكز المحافظة طبقًا للاحتياجات الفعلية، وذلك ضمن خطة المحافظة لإحلال وتجديد الأثاث المدرسي ولتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب وخلق مناخ تعليمي جيد وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب، للوصول إلى تعليم جيد وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030م، جاء ذلك خلال لقاءه المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.

- استعراض خطة هيئة الأبنية التعليمية لاستكمال تنفيذ خطة إنشاء المدارس الجديدة



وأوضح محافظ أسيوط أنه تم خلال اللقاء استعراض خطة هيئة الابنية التعليمية لاستكمال تنفيذ خطة انشاء المدارس الجديدة بقرى ومراكز المحافظة بالاضافة الى مشروعات الابنية التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتًا إلى إنه تم التنسيق مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية لتوفير التخت المدرسية والتي ستصل على دفعات لتوزيعها على المراحل التعليمية المختلفة ببعض المدارس بقرى ومراكز المحافظة التي تعاني من وجود عجز في المقاعد المدرسية.

وأشار إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بتجهيز المدارس وتوفير كافة الاحتياجات للمباني التعليمية وصيانتها وتطوير العملية التعليمية في ضوء خطة علمية ضمن أهداف خطة التنمية والسياسة العامة للدولة وما تشهده من نهضة تعليمية غير مسبوقة.

- إنشاء 495 مدرسة بإجمالي 7750 فصلا منذ 2014



وأوضح اللواء عصام سعد إلى أن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1 / 7 / 2014 وحتى 30 / 6 / 2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالي 7750 فصلا وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصرى مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامها في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي.



وأشاد المحافظ بالدور البناء والتنموي الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء المدارس والمنشأت التعليمية بالمحافظة بالإضافة إلى تأثيث المدارس وتجهيزها بأحدث الإمكانات مقدمًا الشكر للواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية لتلبية إحتياجات المحافظة ودعمه للمنظومة التعليمية والتعاون من أجل توفير كافة احتياجات وتطوير المدارس والوصول بالعملية التعليمية إلى مستوى أفضل .

وأشار إلى الجهود المبذولة والتنسيق بين المحافظة والهيئة في التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول والتي تعتبر هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.