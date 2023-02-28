الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رد الجميل.. ممر شرفي لجنازة معلم ببني سويف تقديرًا وعرفانًا له (صور)

الطلاب
الطلاب

ودع طلاب معهد أطواب الثانوي الأزهري بمركز الواسطي شمال محافظة بنى سويف، اليوم، معلمهم الذي توفي بشكل مفاجئ إثر تعرضه لسكته قلبية.

واصطف الطلاب على جانبي الطريق كممر شرفي بمسافة 500 مترا، أثناء تشييع جثمان معلمهم ويدعي فراج عبد السلام مدرس المواد الشرعية بالمعهد، تكريميًا للجثمان ورد الجميل له أثناء مرور الجنازة وتوديعه تقديرًا وعرفانًا لما بذله وقدمه من إنجازات ساهمت في رفع مستوى الطلاب وتعليمهم للمواد الشرعية قبل دفنة في مقابر الأسرة بالقرية.

وذكر الطلاب أنهم في حالة من الحزن والأسي لأن معلمهم كان لآخر حصة يقوم بشرح دروسهم حيث أنه معلم العلوم الشرعية بالأزهر، وقد كان مشهد مهيب والأعداد غفيرة التي قامت بتشييع الجنازة من أهل القرية ومن القرى المحيطة.

ممر شرفي لجنازة معلم ببني سويف

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العلوم الشرعية بني سويف تشييع الجنازة شرح دروس الثانوي الأزهري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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