الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: دورات تدريبية مجانية لذوى الهمم على مهن يحتاجها سوق العمل بأسيوط

جانب من الدورات التدريبية
جانب من الدورات التدريبية بمديريات القوى العاملة

افتتحت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط فعاليات الدورات التدريبية المجانية لذوى الهمم والقدرات من الصم والبكم على مهنة النجارة والخراطة وصيانة الحاسب الالي لتدريب عدد  ٤٨  من ذوى الهمم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الدعم لتلك الفئة وتوفير فرص تدريب وعمل مناسبة ولائقة لهم ودمجهم داخل سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، في تقريره الذى تلقته الوزارة أن المديرية قامت بتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لذوى القدرات الخاصة، كما تم تسليم المواد الخام والزى التدريبي والأدوات للمتدربين، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم  حتى يتم اعدادهم وتدريبهم على تلك المهن لمساعدتهم على الانخراط فى سوق العمل للعمل بتلك المهن وكذلك كأصحاب عمل من خلال افتتاح مشروعات خاصة بهم وربطهم بالجهات المانحة  للمشروعات.

وأضاف مدير المديرية ان الدعم اللامحدود الذى تقدمه الوزارة فى ملف ذوى الهمم فى جميع المجالات وعلى الأخص في التدريب المهنى لذوى الهمم وإعطاء تلك الفئة الاولوية وتوفير كل الامكانيات ليتمكنوا من أداء مهام التدريب على الوجه الأكمل.

دورات تدريبية بمديريات القوى العاملة

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مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط الدورات التدريبية المجانية ذوي الهمم الصم والبكم مهنة النجارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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