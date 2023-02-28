الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في موسم التخفيضات الشتوية.. 5 نصائح لتجنب فخ الخداع والإعلانات المبهرجة

تخفيضات شتوية
تخفيضات شتوية

بدأ موسم التخفيضات الشتوية رسميًا، حيث يقدم الآلاف من التجار في أنحاء البلاد خصومات كبيرة على منتجاتهم وخدماتهم، لكن لا تتأثر بسهولة بعلامات الخصم المبهرجة والصفقات الجيدة جدًا التي يصعب تصديقها.

نصائح عند الشراء في التخفيضات الشتوية

1- الابتعاد عن التجار المراوغين

من الأفضل الالتزام بتجار التجزئة المألوفين والموثوقين لتجنب موقع ويب احتيالي، ومع ذلك إذا كنت ترغب في الشراء من بائع تجزئة غير مألوف فهناك خطوات يمكنك اتخاذها للمساعدة في حماية نفسك.

2- احذر الإعلانات غير الموثوقة 

فترة التخفيضات الشتوية هي فترة غالبًا ما يستهدفها من الضروري أن تعرف كيف تكتشف وتحمي نفسك من عمليات الاحتيال، كن حذرًا من إعلانات الشركات أو العلامات التجارية الجديدة التي تظهر في خلاصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك أو حساب جديد يعلن عن علامة تجارية مألوفة. 

3- لا تشتر أكثر من احتياجاتك 

تتزايد الصفقات في كل مكان ومع وجود الكثير للاختيار من بينها فليس من الواضح دائمًا أيها هو الأفضل، كن حذرا واحصل فقط على المنتجات التي تحتاجها.

4- تجنب استخدام بطاقتك الائتمانية  

عند الشراء ولكي لا ترتكب تجاوزات أثناء البيع تجنب استخدام بطاقة الائتمان، لأنك قد تندم عليها لاحقًا، لذا  فإن الأفضل هو الدفع ببطاقة الخصم أو نقدًا.

5- تأكد من جودة المنتجات

عندما تصادف عنصرًا بخصم مرتفع جدًا، لا يبدو ذلك صحيحًا فلا تشتريه دون التأكد أولاً من أنه في حالة جيدة، هذا لأن بعض العيوب قد تكون بسيطة جدًا لدرجة أنك لن تلاحظها، أو قد يكون من السهل إصلاحها  وقد ينتهي بك الأمر بالدفع لك لشراء العنصر على أي حال، يجب في هذه الحالات البحث عن العيوب الأكثر شيوعًا: التمزق والأزرار السائبة والبقع.

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وائل لطفي

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