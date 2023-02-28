القوى العاملة: 180 فرصة عمل لذوى الهمم بمجموعة مطاعم بالقاهرة والإسكندرية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن فرص عمل جديدة لذوي الهمم في محافظتى القاهرة والإسكندرية.

وقال بيان صحفي عن الوزارة اليوم الإثنين، إن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، بشأن استلامها طلباً من مجموعة مطاعم أمريكانا، توضح فيه "المديريتان" احتياجها لـ180 فرصة عمل للأشخاص من ذوي الإعاقة، و"الصم والبكم والحركية البسيطة وضعف الإبصار" من أبناء محافظة القاهرة والإسكندرية وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل الشركتين.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أنه تم توفير فرص العمل بالتعاون بين الإدارة والمديريات ومجموعة أمريكانا لتعيين 180 من ذوى القدرات الخاصة داخل المجموعة في فروعها، منهم 30 فرصة بالإسكندرية، و150 فرصة بالقاهرة، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من ذوى الهمم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية، كما يتم التقدم للحصول على تلك الفرص المتاحة بالقاهرة من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وعنوانها 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، وفى الإسكندرية بمقر ديوان المديرية وعنوانه: شارع دكتور سيد فهمى من مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء – سموحة.

وأضافت المدير العام أن فرص العمل المتاحة توفر العديد من المزايا لذوى الهمم والقدرات منها راتب شهرى مجزى وحوافز وبدلات، تأمين صحى واجتماعى، وتأمين على الحياة، ووجبات داخل المطاعم، وإجازة أسبوعية، لمن هم من سن 18 إلى 35 سنة، والعمل قرب محل إقامتهم لمدة 9 ساعات يومياً، كما حددت شروط التقدم للحصول على الفرص بأن يكون المتقدم من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والموقف التجنيدى للذكور مع وجود بطاقة الخدمات المتكاملة.