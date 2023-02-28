الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهمين شرعا في سرقة سائق بالقليوبية

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد شاهين، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بالشروع في سرقة سائق أثناء توقفه بالطريق العام لإصلاح عطل بسيارته بقها.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2224 لسنة 2022 جنح قسم قها، والمقيدة برقم 2896 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد. م"، وأخر مجهول، شرعا في سرقة المجني عليه "محمد ش ع" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه.

وتابع أمر الإحالة، أن المجني عليه حاول منع المتهمين من إتمام جريمتهم والاستيلاء على متعلقاته الشخصية المتواجدة بها، والذي ما أن شاهده متلبسا بجريمته حتى حاول منعه فأشهر في وجهه سلاح أبيض "مطواة" للحيلولة دون ضبطه ولإتمام سرقته فاستغاث بالمارة.

وتمكنوا من ضبطه وإبلاغ الشرطة وذلك حال تواجد آخر مجهول بمسرح الواقعة للشد من أزره ولمساعدته بالهروب، فأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل الإرادة به ألا وهو تجمع الأهالي، والذين قاموا بضبطه.

قها السجن المشدد محكمة جنايات بنها سرقة سائق أمر الإحالة

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