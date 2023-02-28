4.6 مليار دولار صادرات مصر لدول الخليج خلال 11 شهرا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الصادرات المصرية لدول الخليج إلى حدود 4.6 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 4.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 139.6 مليون دولار.

الصادرات المصرية للدول العربية

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن المملكة السعودية جاءت فى المرتبة الأولى بين دول الخليج من حيث قيمة الصادرات المصرية إليها والتى بلغت 2.1 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 2.040 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 152.2 مليون دولار.

وفى مرتبة لاحقة، جاءت الصادرات المصرية لدولة الإمارات والتى ارتفعت إلى حدود 1.7 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 226.5 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات لسلطنة عمان إلى حدود 181.6 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 148.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 33 مليون دولار.

وعززت مصر صادراتها لدولة الكويت إلى 392.2 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 303.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 88.4 مليون دولار، كما تضاعفت الصادرات إلى قطر من 3.5 مليون دولار لـ 19.6 مليون دولار بزيادة 16.1 مليون دولار، بينما تراجعت صادرات مصر للبحرين بشكل كبير من 439.8 مليون دولار لـ 63 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بفارق 376.8 مليون دولار.

يذكر أن الجملة العمومية لصادرات مصر لدول العالم قد سجلت 46.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2022 مقابل 39.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 7.5 مليار دولار.