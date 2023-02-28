«التعليم»: غلق باب التسجيل الإلكتروني لملء استمارات التقدم لامتحانات الثانوية

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، باب التسجيل الإلكتروني لملء استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023م.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، طلاب الصف الثالث الثانوي العام بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات، وسرعة تسليم استمارة التقدم الإلكترونية وأوراق دخول الاختبارات إلى شئون الطلبة بالمدارس لسرعة تسجيلهم.

وأشارت الوزارة إلى أن تسجيل الاستمارة شرط لدخول امتحانات الثانوية العامة 2023، لافتةً إلى أنه في حالة عدم تسجيل الطالب الاستمارة الإلكترونية سيحرم من دخول الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه متاح للطالب الدخول على موقع الوزارة أو من خلال المدرسة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية قبل انتهاء الموعد المحدد، حيث إن آخر موعد لتسجيل الاستمارة اليوم الثلاثاء ، 28 فبراير الجاري.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، يوم الأحد الماضي 2023/1/15 وحتى يوم الثلاثاء المقبل 2023/2/28.

وأكدت الوزارة أنه سيتاح فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بعد استلام كل طالب البريد الإلكتروني الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، من خلال رابط موقع البريد الإلكتروني: https://office365.emis.gov.eg/

علمًا بأنه سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني:

https://moe-register.emis.gov.eg/

جدير بالذكر أنه من المقرر بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022\2023 يوم 10 يونيو المقبل، والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهر كامل.

كانت الوزارة قد أعلنت الأوراق المطلوبة لتقدم طلاب الثانوية العامة لعام 2023 لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات، وجاءت الأوراق كالتالي:

1- ملء وطباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم.

2- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

3- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

4- شهادة الميلاد الأصلية للطالب، إضافة إلى 2 صورة منها.

5- تحضير 6 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونًا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

6- 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

7- إيصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 من البريد أو "فوري"، و2 صورة من الإيصال بمبلغ 210 جنيهات.

8- إيصال رسوم المصاريف الدراسية الأصل بملبغ 510 جنيهات.