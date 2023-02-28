أماكن فحص المقبلين على الزواج بالبحر الأحمر

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر فعاليات فحص المقبلين على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وفحص المقبلين على الزواج من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج، وخفض نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعيًا لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.

وتفقد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى الشلاتين المركزي يرافقه الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالمحافظة، لمتابعة بدء تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» ، والتى بدأت الأحد 26 فبراير الجاري، تحت شعار «١٠٠ مليون صحة» .

وأكد الدكتور إسماعيل العربي أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج، لإجراء الفحص الطبي لهم، واستخراج الشهادات الصحية، حيث يتم الفحص وإجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن ١٤ يومًا للحصول على نتائج التحاليل.

ويتم خلال المبادرة اجراء عدد من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

أماكن فحص المقبلين علي الزواج بالبحر الاحمر

في مدينة رأس غارب تم تحديد وحدة رعاية الطفل برأس غارب - شارع قناة السويس بجوار الادارة الصحية، وفي مدينة الغردقة تم تحديد وحدة الميناء الغردقة - السقالة شارع الميناء بجوار مسجد الميناء، وفي سفاجا يتم فحص المقبلين على الزواج في وحدة رعاية طفل سفاجا البلد - شارع الوحدة الصحية، وفي مدينة القصر بوحدة الأمل - حي الأمل، وفي مرسي علم بمركز صحة اسرة مرسى علم - بجوارمستشفى جراحات اليوم الواحد، وبمستشفى الشلاتين - منطقة العالي.

وأكد وكيل صحة البحر الـحمر أن خدمات المبادرة يتم إتاحتها في 6 منشآت صحية علي مستوي المحافظة ، ويتم العمل بتلك المراكز طوال أيام العمل الرسمية، بدءا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، مشيرًا إلى توافر فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من (طبيب، ممرض، فني معمل).

ولفت إلى أن كافة الفحوصات الطبية المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة) ، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري ،و تحليل بعض الأمراض الوراثية ) ، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين) .

وأنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم توجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.