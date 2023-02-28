الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ مطروح تكرم 5 سيدات نفذن ورش عمل للكروشيه بالمجان

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، لـ"الدستور، أنها كرمت 5 سيدات من أبناء محافظة مطروح والتابعين لوحدة أيادي مصر وذلك عقب قيامهم بتنفيذ ورشة العمل في فن الكروشيه.

وأوضحت  نائب محافظ مطروح، أن الـ 5 سيدات قاموا بتنظيم ورشة العمل بالمجان للفتيات والسيدات  بمحافظة مطروح وذلك لمساعدتهم في تطوير أدائهم وفتح فرص عمل لهم وتسويق منتجاتهم  .

وأشارت إلى أن السيدات الـ 5 هم من أوائل السيدات الذين عملوا مع جهاز  المشروعات المتوسطة والصغيرة  فضلا عن تنفيذ أعمال الحرف اليدوية والتراثية والمشاركة في المعارض باسم محافظة مطروح وعرض منتجاتهم .

وأكدت نائب محافظ مطروح  علي جاري تنظيم تدريب لتفريغ وتجميد وتجفيف المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان الكريم مناشدة السيدات من أبناء المحافظة بالمشاركة في تلك التدريبات المجانية التي يتم تنفيذها تحت رعاية محافظ مطروح وبإشراف وحدة أيادي مصر .

استعدادا لشهر رمضان الحرف اليدوية والتراثية الدكتورة دينا عثمان المشروعات المتوسطة والصغيرة فن الكروشيه فرص عمل نائب محافظ مطروح

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نائب محافظ مطروح تكرم 5 سيدات نفذن ورش عمل للكروشيه بالمجان

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