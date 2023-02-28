تامر أمين عن خسارة مصر فى أمم أفريقيا للشباب: حطينا على راسنا تراب

علق الإعلامي تامر أمين على خسارة مصر في أمم أفريقيا للشباب، قائلاً:"اللي زاد الطين بلة، منتخب مصر للشباب".



وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية النهار، أن “المباريات كانت عبارة عن فضيحة وراء فضيحة وراء فضيحة بجلاجل، حيث كان التعادل في أول مباراة مع منتخب موزمبيق المتواضع جدآ، ثم هزيمة من نيجيريا، ثم مباراة الفضيحة بجلاجل، حيث أن السنغال عملت حفلة على منتخب مصر للشباب في استاد القاهرة، واكتفت برباعية نظيفة وأخرجتنا برة البطولة”.

جدير بالذكر أن مسيرة منتخب مصر، انتهت في كأس أمم إفريقيا للشباب (تحت 20 عاما) بالخسارة 4-0 في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى أمام السنغال.

رباعية السنغال جاءت في ظرف 17 دقيقة عرفت انهيارا للمنتخب، فسجل بابي ديمبا 3 أهداف وإيبو ساني هدفا.

وتوقف رصيد منتخب مصر عند نقطة واحدة بعد التعادل مع موزمبيق والخسارة من نيجيريا 1-0 في المركز الثالث بالمجموعة.