الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تامر أمين عن خسارة مصر فى أمم أفريقيا للشباب: حطينا على راسنا تراب

تامر أمين
تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين على خسارة مصر في أمم أفريقيا للشباب، قائلاً:"اللي زاد الطين بلة،  منتخب مصر للشباب".


وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية النهار، أن “المباريات كانت عبارة عن فضيحة وراء فضيحة وراء فضيحة بجلاجل، حيث كان التعادل في أول مباراة مع منتخب موزمبيق المتواضع جدآ، ثم هزيمة من نيجيريا، ثم مباراة الفضيحة بجلاجل، حيث أن السنغال عملت حفلة على منتخب مصر للشباب في استاد القاهرة، واكتفت برباعية نظيفة وأخرجتنا برة البطولة”.

جدير بالذكر أن مسيرة منتخب مصر، انتهت في كأس أمم إفريقيا للشباب (تحت 20 عاما) بالخسارة 4-0 في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى أمام السنغال.

رباعية السنغال جاءت في ظرف 17 دقيقة عرفت انهيارا للمنتخب، فسجل بابي ديمبا 3 أهداف وإيبو ساني هدفا.
وتوقف رصيد منتخب مصر عند نقطة واحدة بعد التعادل مع موزمبيق والخسارة من نيجيريا 1-0 في المركز الثالث بالمجموعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

الخارجية الأمريكية تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

رنا رئيس بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها

تعرف على ترتيب أفضل اللاعبين فى عام 2022

سمير جريس: همى نقل العمل الأجنبى بأمانة وليس لدى محاذير أخلاقية

بالتفاصيل.. أماكن استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج بالدقهلية

تراجع أسعار طن النحاس اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي