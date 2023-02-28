الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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توك شو

طارق الشناوى عن انتقاد مسلسل «تحت الوصاية»: «هناك تربص بمنى زكى»

طارق الشناوي
طارق الشناوي

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على إثارة الجدل بسبب بوستر مسلسل "تحت الوصاية"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وانتقاد حاجبي الفنانة منى زكي الثقيلة والتى لا تتماشي مع الحجاب، مؤكدًا أنه أمر غريب وأن هناك تربص بالفنانة منى زكي.

 

منى زكي موهبة كبيرة وقادرة على تقديم شخصية الرجل

وأضاف الشناوي، خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة"، و المذاع على قناة etc أن الفنانة منى زكي تمتلك موهبة كبيرة مما يجعلها قادرة على تقديم شخصية الرجل في مسلسل تحت الوصاية.

 وتابع، أن منى زكي ممثلة موهوبة وعملت أدوار مختلفة كتير ولها أفلام زي خالتي فرنسا مختلفة ومانقدرش نحطها في قالب واحد، قد يكون أنها مخرجتش عن الفتاة الكيوت أو الرومانسية في أعمالها السابقة، ولكن هذا لا يعني أنها غير قادرة على تقديم كل الأنماط، مؤكدًا أن كل هذه التفاصيل لها علاقة بالنص المكتوب والمخرج الذي يقود العمل. 

وأوضح أن بعض الفنانات تخلين عن الأنوثة وتخفين في ثوب رجل بمسلسلات رمضان 2023 مثل منى زكي، روبي، روجينا، مؤكدًا أن النقطة الفاصلة في هذا التكرار هو التكوين الدرامي.

وأشار إلى أن إظهار الخشونة في الأعمال يعتبر خط درامي من الممكن أن يضم عشرات الشخصيات ولكن الفرق في تفاصيل الفن والأداء والتكوين الدرامي للعمل .

طارق الشناوي انتقاد منى زكي مسلسل تحت الوصاية موهبة كبيرة شخصية الرجل

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