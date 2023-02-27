الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

The Best: إيمليانو مارتينيز أفضل حارس في العالم رسميًا

إيمليانو مارتينيز
إيمليانو مارتينيز

توج الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم من جوائز “ذا بيست” الأفضل المقدمة من “فيفا” اليوم الاثنين.

وتفوق مارتينيز على منافسيه في الجائزة وهم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني والمغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني.

وتوج مارتينيز بالجائزة بعدما ساهم في تتويج التانجو بمونديال قطر وتصدى لركلتي جزاء في اللقاء النهائي.

وتُمنح جائزة الأفضل في العالم بناءً على ما حققه المنافسون بين 8 أغسطس 2021 و18 ديسمبر 2022 جوائز ذا بيست تمنح عن طريق التصويت ويتم تقسيمها إلى 4 أجزاء كل منها له 25%. 

الأول هو اختيار الجماهير عن طريق ترتيب الأول والثاني والثالث لكل فئة، ويحصل الأول على 5 نقاط والثاني على 3 ونقطة للمركز الثالث. 

والربع الثاني عن طريق مدربي المنتخبات، والثالث عن طريق القادة. 

الربع الرابع هو تصويت مجموعة من الصحفيين والإعلاميين حول العالم، ومن ثم يتم جمع الأصوات بالنسب الممنوحة على أساس الترتيب.

فاز البولندي مارسين أوليكسي لاعب فارتا بوزنان بدوري كرة القدم للمبتورين، بجائزة “ بوشكاش” لأفضل هدف في العالم لعام 2022 من الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”، في حفل جوائز الأفضل “ ذا بيست”.

وظفر مارسين أوليكسي بالجائزة متفوقًا على هدف ريتشارليسون مهاجم منتخب البرازيل في مرمى صربيا ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، وهدف ديميتري باييه لاعب أولمبيك مارسيليا ضد باوك سالونيكا اليوناني في بطولة الدوري الأوروبي.

وحصد مارسين أوليكسي أكبر عدد من الأصوات، ليحصد الجائزة في إنجاز تاريخي بصفته لاعب مبتور الأطراف.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن مرشحي المنتخب الأرجنتيني هم الأقرب للفوز بجوائز ذا بيست.

وأشارت ماركا إلى أن ليونيل ميسي سيتوج بجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم عن عام 2022، على حساب كريم بنزيما وكيليان مبابي.
كما أكدت أن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، سيتوج بجائزة أفضل مدرب في العام، على حساب كارلو أنشيلوتي، وبيب جوارديولا.

إيمليانو مارتينيز مارتينيز أفضل حارس مرمى في العالم فيفا ذا بيست

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وائل لطفي

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