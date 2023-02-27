متحدث الخارجية: هناك نية من تركيا ومصر لعودة العلاقات لمسارها الطبيعى

أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري، والوفد المرافق له لتركيا قوبلت بترحيب كبير من قبل وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو.

وزير الخارجية التركي يشكر الشعب المصري وحكومته

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن وزير الخارجية التركي، وجه الشكر لمصر وشعبها وحكومتها، في ظل الدعم المصري لتركيا عقب الزلزال المدمر.

وأكد أبوزيد، أن لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس التركي أواخر 2022، في قطر أعطى الضوء الأخضر لممثلي الحكومتين من مصر وتركيا، ووضع مسار لتوطيد العلاقات المصرية التركية في مختلف المجالات.

وأردف أبوزيد، أن اللقاء بين الطرفين تتطرق إلى وجود شركات القطاع الخاص من أجل إعادة إعمار تركيا في الأماكن المنكوبة، لأن الوضع كارثي، مشيرًا إلى أن هناك تسهيلات لمرور سفن المساعدات من قناة السويس، مؤكدًا أن هناك نية من تركيا ومصر وضع أطر محددة، وعودة العلاقات لمسارها الطبيعي.