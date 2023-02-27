الطب العلاجى يتابع انتظام العمل بمستشفى رأس الحكمة فى مطروح

تابع الدكتور سعيد مختار، بإدارة الطب العلاجي بصحة مطروح، اليوم الإثنين، انتظام العمل بأقسام مستشفى رأس الحكمة؛ للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، وكذلك على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية العاملة بها.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتكليف الدكتور مبروك سالم القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة على المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية.

وتابعت إدارة الطب العلاجي مدى توافر الأدوية والمستلزمات، ومخزون الأكسجين الطبي، فضلا عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمات العلاجية للمرضى بالاستقبال والطوارئ والمعمل والأشعة.

كما تم خلال الاجتماع، الاطلاع على سجلات المرضى بقسم العناية المركزة والوقوف على مدى الالتزام بالتسجيل السليم والمستمر للحالات المرضية، وتطوراتها من خلال الفريق الطبي.