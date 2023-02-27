آخر تطورات الحالة الصحية للاعبة نهلة رمضان

قالت ياسمين عزام، إحدى أقارب اللاعبة المصرية نهلة رمضان والمرافقة لها داخل مستشفى العلاج، إن نهلة رمضان تعاني من ثلاث أمراض مناعية منذ ما يزيد عن تسع سنوات ماضية.

الأمراض المناعية

وأكدت ياسمين عزام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه منذ ثلاث سنوات ماضية اشتدت تلك الأمراض المناعية عليها والتي سببت لها نزيف دموي.

تدهور الوضع الصحي لنهله رمضان

وأضافت في حديثها، أنه منذ 20 يوماً تدهورت الحالة الصحية لنهلة رمضان بصورة غير مسبوقة، والتي على إثرها تم نقلها إلى مستشفى العسكرية لتلقي العلاج، معبرة: "لحد دلوقتي مافيش تشخيص واضح لحالة نهلة والحالة للأسف غير مستقرة.. بتفوق لبضع دقائق وبتكون سعيدة بدعاء الجمهور المصري لها".