10 آلاف متظاهر في برلين.. هل ضج الألمان من دعم أوكرانيا؟

خرج آلاف المتظاهرون، في شوارع برلين، مطالبين حكومتهم بإنهاء الحرب في أوكرانيا، والضغط باتجاه التفاوض مع روسيا.

وقدر عارف جابو الباحث في الشئون الألمانية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية"، عدد الذين خرجوا في التظاهرات، بنحو 10 آلاف متظاهر، قائلًا إنهم مازالوا لا يمثلون الأكثرية، مرجحًا أن أكثرية الألمان يؤيدون دعم أوكرانيا.

وأردف: "لاشك أن هناك شريحة تشعر بالضجر، ولكن لأن الحرب انعكست على مستوى المعيشة، وهذه الشريحة تريد أن تنتهي الحرب، الألمان مسالمون لا يريدون الحروب".

وحذر من أنه حال استمرت الحرب وازداد العبء على ألمانيا، ربما تزداد الأصوات المنادية بإنهاء الحرب، لكن حتى الآن هناك قناعة أن روسيا يجب ألا تفوز لأنهم يعرفون أن ذلك سيشكل خطرا على الاتحاد وألمانيا، ومازال الأغلبية في برلين تؤيد الحكومة في دعمها لأوكرانيا.