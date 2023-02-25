السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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دبلوماسي روسي سابق: الحرب ليست مع أوكرانيا وأمريكا ترفض التفاوض قبل هزيمة روسيا

جريدة الدستور

قال الدبلوماسي الروسي السابق، فيتشسلاف ماتوزوف، إنه لا يتوقع إمكانية تخفيف حدة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الصراع في أوكرانيا.

وأضاف ماتوزوف خلال حديثه مع قناة «القاهرة الإخبارية» السبت، إن مواجهة روسيا ليست مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المواجهة الحقيقية بين روسيا وأمريكا والجميع في روسيا يعلم ذلك.

وعن إمكانية وجود حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية قال، إنه كانت هناك جهودًا للتوصل إلى حل في أبريل الماضي لكن المفاوضات فشلت في النهاية.

وأشار إلى أن مفاوضات روسيا مع أوكرانيا ممكنة، لكن أمريكا وبريطانيا أكدا أنه لا مفاوضات دون هزيمة كاملة لروسيا في أوكرانيا، موضحًا أن هذا الكلام خرج من لندن وليس من كييف.

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