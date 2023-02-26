الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ليست حربنا.. آلاف الألمان يتظاهرون احتجاجًا على تزويد أوكرانيا بالسلاح

آلاف الألمان يتظاهرون
آلاف الألمان يتظاهرون

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تليفزيونيا عن تظاهرات ألمانيا احتجاجا على تصدير الأسلحة إلى الجيش الأوكراني، بعنوان "ليست حربنا.. آلاف الألمان يتظاهرون احتجاجًا على تزويد أوكرانيا بالسلاح".

وقال التقرير إن التظاهرات وصلت لنحو 10 آلاف ألماني في برلين فقط، احتجاجا على تزويد أوكرانيا بالأسلحة للحرب مع روسيا تحت اسم "الانتفاضة من أجل السلام"، مما أثار انتقادات مسئولين في الحكومة الألمانية.

وتابع التقرير، أن هناك مشاركة من قبل سياسية ألمانية بارزة في تنظيم الاحتجاجات بعد يوم من الذكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن ألمانيا وأمريكا من أكبر موردي الأسلحة لأوكرانيا، فيما تعهد الحلفاء الغربيون بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وبفرض عقوبات جديدة على روسيا.

 وأظهر التقرير إحدى اللافتات التي حملها أحد المتظاهرين والتي كتب عليها "تفاوضوا ولا تصعدوا"، فيما كتب على لافتة أخرى "ليست حربنا"، مطالبين بالتفاوض مع موسكو بدلا من تسليم أوكرانيا أسلحة.

المانيا تظاهرات ألمانيا الجيش الأوكراني تصدير الأسلحة إلي الجيش الأوكراني أوكرانيا تزويد أوكرانيا بالسلاح برلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

الطن بـ297 ألف جنيه.. أسعار النحاس فى التعاملات الصباحية اليوم

رئيس «النواب العراقى» يتوجه على رأس وفد من الاتحاد البرلمانى العربى لسوريا

اليوم.. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج بالبحر الأحمر

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 26 فبراير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه

رعب فى سوق الكريبتو بسبب ضربات النقد الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟