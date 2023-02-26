عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تليفزيونيا عن تظاهرات ألمانيا احتجاجا على تصدير الأسلحة إلى الجيش الأوكراني، بعنوان "ليست حربنا.. آلاف الألمان يتظاهرون احتجاجًا على تزويد أوكرانيا بالسلاح".

وقال التقرير إن التظاهرات وصلت لنحو 10 آلاف ألماني في برلين فقط، احتجاجا على تزويد أوكرانيا بالأسلحة للحرب مع روسيا تحت اسم "الانتفاضة من أجل السلام"، مما أثار انتقادات مسئولين في الحكومة الألمانية.

وتابع التقرير، أن هناك مشاركة من قبل سياسية ألمانية بارزة في تنظيم الاحتجاجات بعد يوم من الذكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن ألمانيا وأمريكا من أكبر موردي الأسلحة لأوكرانيا، فيما تعهد الحلفاء الغربيون بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وبفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأظهر التقرير إحدى اللافتات التي حملها أحد المتظاهرين والتي كتب عليها "تفاوضوا ولا تصعدوا"، فيما كتب على لافتة أخرى "ليست حربنا"، مطالبين بالتفاوض مع موسكو بدلا من تسليم أوكرانيا أسلحة.