وزيرة الهجرة تشارك شباب المصريين بالخارج فى حملة إفطار صائم (صور)

شاركت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مساء الاثنين، مع وفد من شباب المصريين بالخارج، مؤسسة مصر الخير في تعبئة كراتين المواد الغذائية لحملة "إفطار صائم 2023" التي تطلقها المؤسسة للعام الحادي عشر، وذلك في مقر الحملة بالتجمع الثالث؛ استعدادا لتوزيع الكراتين على الأسر الأكثر احتياجًا قبل حلول شهر رمضان.

كان في استقبال سها جندي الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والمهندسة أمل مبدى الرئيس التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير.

وثمنت وزيرة الهجرة حملة إفطار صائم، والتي تستهدف توزيع الكراتين الغذائية على المستحقين من الأسر المصرية، مؤكدة أن الحملة تندمج مع المرحلة الثانية لمبادرة "اتكلم عربي"، وهي "جذورنا المصرية" من خلال نشر مبادئ تربى عليها المجتمع المصري في تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم المساعدات الإنسانية للأسر الأكثر احتياجًا.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بمشاركتها مع وفد من شباب المصريين بالخارج، في فعاليات حملة إفطار صائم لمؤسسة مصر الخير هذا العام، قائلة إنها رسالة للتأكيد على ما يعكسه شهر رمضان من تقاليد ومعايير حافظ عليها المصريين منذ القدم في الترابط والتراحم، خاصة أن شهر رمضان هذا العام سيشهد صيام المسلمين والأقباط.

فيما أثنت سها جندي على عودة الخيم الرمضانية هذا العام ضمن إطار حملة إفطار صائم خاصة بعد توقف الخيم الرمضانية طوال الأعوام السابقة بسبب جائحة كورونا، قائلة إن الخيم هذا العام سيكون لها مذاق خاص في تعزيز ملامح مصرية مبهجة.

في السياق، وصف وفد شباب المصريين بالخارج المشارك في تعبئة الكراتين الغذائية، إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في حملة إفطار صائم، بأنها فرصة عظيمة لخدمة مصر من خلال المشاركة بأيديهم في تعبئة الكراتين التي ستصل للمستحقين في جميع ربوع مصر.

من جانبه أعرب د.محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، عن تقديره وشكره الكبير لمشاركة وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في حملة "إفطار صائم، وتعبئة كراتين شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن مؤسسة مصر الخير لديها أكبر قاعدة بيانات للمستحقين بجميع المحافظات وصولا للمحافظات الحدودية، فضلا عن رصد احتياجات الأسر بشكل دوري من خلال مكاتب مؤسسة مصر الخير الميدانية بالمحافظات لمواكبة تطوير الخدمات المقدمة لهم وتنوعها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن تعبئة كراتين شهر رمضان جزء منها نشر مفهوم التطوع من خلال مشاركة طلاب الجامعات والمدارس، وكذلك مشاركة مراكز الشباب مع مشاركة المتبرعين أنفسهم، مشيرا إلى وجود برامج ومحاور متعددة في حملة "إفطار صائم" ومنها كرتونة الخير، وكرتونة الستر، وكرتونة سند الأسرة، فضلًا عن "كارت الخير" الذي يتيح للأسرة اختيار ما يحتاجونه من السلع، وعودة الخيم الرمضانية لإفطار الصائمين وإفطار قرية والوجبات الساخنة للإفطار ووجبات السحور.

فيما وجهت المهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة "مصر الخير"، الشكر لوزيرة الهجرة علي وجودها لدعم مبادرات الخير، واستعرضت جهود المؤسسة في حملة "إفطار صائم" هذا العام ووجهت الدعوة لكل المصريين في الداخل والخارج استمرار إظهار ملامح التكافل ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.