الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب وجبة فاسدة.. اشتباه في تسمم زوجين و4 أطفال ببني سويف

بسبب وجبة فاسدة
بسبب وجبة فاسدة

احتجزت مستشفى بني سويف التخصصي، زوجين و4 أطفال، اليوم الإثنين، بعد الاشتباه في تعرضهما لتسمم غذائي بعد تناول وجبة فاسدة بمنزلها بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول 6 أشخاص من أسرة واحدة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، مصابين باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة، وتم التوجيه بسرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية بني سويف إلي محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم الأب «محمد.ع.ع» 35 سنة، وزوجته «مها.ع» 35 سنة وأطفالهما « على» 14 سنة، و«رضا»12 سنة، «بسملة» 18 سنوات، «رودينا» 5 سنوات وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي مصابين بحالة إعياء، ومغص، وقيء، نتيجة ادعاء اشتباه تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة فاسدة.

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

الإستقبال والطوارئ بني سويف سيارات إسعاف طعام فاسد مستشفى بني سويف التخصصي مركز بنى سويف

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وائل لطفي

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