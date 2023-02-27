بوابة الوظائف الحكومية .. مسابقة 30 ألف معلم 2023

توفر بوابة الوظائف الحكومية التفاصيل الكاملة عن مسابقة 30 ألف معلم التي أعلنت عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم ضمن مبادرة تعيين 150 ألف معلم على 5 مراحل.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة الوظائف الحكومية لتعيين 30 ألف معلم.

بوابة الوظائف الحكومية 2023

يستطيع المعلمون الذين تنطبق عليهم الشروط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم تقديم مسابقة 30 ألف معلم من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية التالي https://jobs.caoa.gov.eg/

ويستمر التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة من 23 فبراير وحتى 9 مارس المقبل، وذلك للمعلمين من خريجي أحد الأقسام بكلية التربية، أو الأقسام بكلية التربية النوعية، أو كلية التربية قسم تعليم أساسي و ابتدائي ومعلم فصل، مع رفع سن المتقدم للمسابقة حتى 40 سنة في المرحلة الثانية للتقديم .

شروط مسابقة 30 ألف معلم 2023

حددت كل من وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشروط الواجب توافرها في المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم، ومنها إلا يكون تعرض للفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل، وألا يكون المتقدم حاصل على تقدير مقبول فأعلى، و يجب أن يجتاز المتقدم للتعيين في مسابقة 30 ألف معلم الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

كما يجب أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات، وذلك بعد اجتيازهم المرحلة الاولى وهي مرحلة الامتحانات، واشترطت وزارة التربية والتعليم أن يتقدم المعلمين في إطار نطاقهم الجغرافي فقط أى لابد من التقديم فقط داخل المحافظة التي يعيش بها المتقدم وبها محل إقامته، وذلك وفق البيانات المكتوبة في بطاقة الرقم القومي ،والتي تعد من الأوراق الرسمية التي يتقدم بها المتسابق .

ونوهت بوابة الوظائف الحكومية على ضرورة تسديد المتقدمين للوظيفة 24 جنيها فقط لاغير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك وهي البنك الأهلي ومصر والقاهرة، وإرفاق الإيصال ضمن الأوراق المطلوبة.