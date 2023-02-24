رابط وشروط التقديم بمسابقة 30 ألف معلم

رابط تقديم مسابقة 30 ألف معلم من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير العديد من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداماً “جوجل” من قبل الباحثين عن فرصة عمل في الجهاز الإداري للدولة لمعرفة شروط التقدم لمسابقة 30 ألف معلم 2023، ورابط التقديم في المسابقة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

رابط تقديم مسابقة 30 ألف معلم وشروط التقدم للمسابقة

أعلن الجهاز المركزي في التنظيم والإدارة الرفع للحد الأقصى لسن خاض المسابقة بألا سيتجاوز سن المتقدم عمر 40 عاما من تاريخ النشر للإعلان، وكذلك يتاح لجميع الحاصلين على تقدير مقبول، وذلك بحد أدنى التقديم بالمسابقة، في إطار الحرص على إتاحة كافة الفرص أمام الكثير من الباحثين عن فرص عمل بالجهاز الإداري للدولة.

وسوف يبدأ التقديم على رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2023، عبر بوابة الوظائف الحكومية في الرابط الآتي من هنا .

شروط التقدم لمسابقة 30 ألف معلم 2023

وجاءت شروط التقدم لمسابقة ٣٠ ألف معلم للعام الدراسي 2023/2024 كالتالي:

- أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي/ ابتدائي / معلم فصل).

أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.