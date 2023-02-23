لخريجي حقوق 2022.. مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

أعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022.

تسجل طلبات التعيين عبر الموقع الإلكتروني/ www.ap.gov.eg خلال الفترة من 27 فبراير الجاري إلى 5 مارس المقبل، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها عقب الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة.

تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني من 11 وحتى 28 مارس2023، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

وسيتم الإعلان عن مواعيد كل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة.

شروط سحب ملف التقديم:

- إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من الموقع الإلكتروني 5 نسخ

- إحضار المستندات المبينة على الموقع الإلكتروني للنياية الإدارية.

ويراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الإرشادات حتى يتم التسجيل بشكل صحيح.