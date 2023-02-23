الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لخريجي حقوق 2022.. مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

النيابة الادارية
النيابة الادارية

أعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022.

تسجل طلبات التعيين عبر الموقع الإلكتروني/ www.ap.gov.eg خلال الفترة من 27 فبراير الجاري إلى 5 مارس المقبل، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها عقب الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة.

تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني من 11 وحتى 28 مارس2023، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

وسيتم الإعلان عن مواعيد كل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة.

شروط سحب ملف التقديم:

- إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من الموقع الإلكتروني 5 نسخ

- إحضار المستندات المبينة على الموقع الإلكتروني للنياية الإدارية.

ويراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الإرشادات حتى يتم التسجيل بشكل صحيح.

نيابة إدارية كليات الحقوق الشريعة والقانون دفعة 2022 وظيفة معاون نيابة إدارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

موعد صرف معاش شهر مارس 2023

النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شخص عثر عليه داخل مسكنه بالنزهة

إصابة سائق إثر سقوط سيارة نقل من أعلى محور المريوطية

المناسترلى: الحكومة نجحت فى تهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمار الأجنبى

"س&ج".. كام امشير اليوم 2023.. وموعد الأعياد القادمة

«التموين» تتعاقد على 79 ألف طن زيت صويا وعباد خام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى