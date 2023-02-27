الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الدقهلية: الكشف علي 933 مواطن ضمن مبادرة مرضي ضمور العضلات

الكشف الطبي
الكشف الطبي

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن توقيع الكشف الطبي علي 99 ألف و 113 طالب وطالبه علي مستوي المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء علي “فيروس سي” بين طلاب الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي “2023- 2022” من إجمالي 128 ألف و 964 طالب وطالبه بنسبة انجاز 77 %.

وأعلن محافظ الدقهلية، في تصريحات له، عن توقيع الكشف الطبي علي 933 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف علي مرضي ضمور العضلات منذ انطلاق الحملة وحتي الآن والتي يتم تنفيذها داخل عيادة العباسي للتأمين الصحي بالمنصورة.

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محافظ الدقهلية: الكشف علي 933 مواطن ضمن مبادرة مرضي ضمور العضلات

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