«اتصالات النواب» توصي بحصر مدارس لم تطبق التحول الرقمي

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي بحصر جميع المدارس التي لم يتم تفعيل التحول الرقمي فيها تمهيدا للبدء الفوري في هذا الشأن، إضافة إلى زيادة باقات الإنترنت لجميع المستشفيات العامة والجامعية، لتسهيل اجراءات العلاج علي نفقة الدولة الي اصبحت جميعها اليكترونياً، إضافة لتفعيل بروتوكول وزارة الصحة في هذا الشأن المبرم بينها وبين وزارة الاتصالات.

أضاف بدوي خلال الاجتماع اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطه الخاصه بمشكلات الانترنت وضعفها في بعض المناطق ، بأن الدولة المصرية تخطو خطوات كبيرة جداً في تعزيز قدراتها في مجال التحول الرقمي من خلال دعم الشكبات وقدرات الدولة في الدخول إلى عالم الرقمنة بما يتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة.

لفت بدوي إلى أن اللجنة حريصة على مواجهه المشكلات التي تواجه النواب في دوائرهم والخاصة بضعف خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الصيانة الدورية للخطوط، خاصة في الأقاليم والقرى والامتدادات.

وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد العرجاوي بشأن عدم توصيل خدمات الفايبر للقرى التي تم توصيل خدمة الصرف الصحي لها وهى: (جرار البحرية، على الحبيب، الفقهاء، نصر الله، كوم سيف، سيدي عيسى، بلقطر الغريبة والشرقية، وكوم القناطر) بمحافظة البحيرة.

ومشاكل الخطوط الأرضية وخطوط الفايبر في مركز أبو حمص، وكذلك الخطوط التي تم إزالتها في عزبة الجرن مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

بالاضافه الي مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم وجود كابلات فايبر (خطوط تليفونات أرضية) بالكثير من المناطق بكفر الدوار، رغم أهميتها القصوى في الوقت الحالي لجميع المراحل التعليمية بمحافظة البحيرة.

وكذلك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة/ مي رشدي غيث، بشأن توصيل التليفونات الأرضية والإنترنت للمناطق المحرومة لكي يتسنى للطلبة والطالبات الحصول على المعلومات الدراسية عبر شبكة المعلومات بمركزي منيا القمح ومشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وكذلك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ حسن طارق عمار، بشأن عدم توصيل الخطوط الأرضية للمناطق الآتية (منطقة الفيروز بمدينة بور فؤاد، منطقة القابوطي بحي الضواحي، منطقة محمد مهران بحي الجنوب) بمحافظة بورسعيد، اضافة الي مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو أحمد درويش، بشأن ضعف شبكات الإنترنت بالمستشفيات بالقليوبية وعدم كفاية السعة الممنوحة لها لتحقيق الخدمات المقدمة بمستشفيات مدينة بنها وبالأخص مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية.

وكذلك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عوض السيد، بشأن عدم توصيل التليفونات بتقسيمات مدن (رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، طور سيناء، دهب) بمحافظة جنوب سيناء. و- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي كامل، بشأن ضعف خدمة الإنترنت المنزلي بمركز ومدينة بئر العبد بمناطق قريتي (قاطية ، أقطية) بمركز رمانة بمحافظ شمال سيناء، إضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من سامح السايح، عدم قيام المحافظة وشركة الاتصالات بتوصيل خطوط التليفون الأرضي إلى عزبة حوض 12، وعزبة حوض 13، وعزبة الرحامنة وغيرها بمحافظة الإسكندرية.