الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الفيوم تُطلق قافلة طبية للكشف على أهالي قرى مركز سنورس (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظًّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم برعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الإثثنين، قافلة طبية للكشف على المواطنين بقرية ابهيت بمركز سنورس، بالتعاون مع جمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية "فاودا" ومديرية الصحة بالفيوم.

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وشارك في تنفيذ القافلة الدكتور حمدي إبراهيم، عميد كلية الطب، و الدكتور لمياء أحمد إبراهيم، عميد كلية طب الأسنان.

شارك في الفعاليات الدكتورة نجلاء الشربيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسوزان عبد القادر، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع والمشروعات البيئية، ومسئولي جمعية فاودا، وذلك صباح اليوم الاثنين، بالوحدة الصحية بالقرية.

وشملت القافلة 6 تخصصات طبية هي: “الأطفال والعظام والباطنة والجراحة والأسنان والرمد”، وأضاف أنه شارك في القافلة نخبة متميزة من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب وطب الأسنان.

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ونجحت القافلة في تقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج بالمجان لعدد 811 حالة شملت “262 حالة من الأطفال و188عظام و23 حالة جراحة و163 حالة باطنة و108حالة رمد، و67 حالة أسنان”.

وفي نهاية القافلة قدم أهالي القرية الشكر لجامعة الفيوم، وجمعية فاودا على تنظيم القافلة الطبية وتوفير الخدمة الطبية والعلاج لهم بالمجان.

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جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية ابهيت الحجر الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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