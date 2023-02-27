الإثنين 27 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

ختام فعاليات مؤتمر أصدقاء التراث العربي المسيحي

الكتاب المقدس
الكتاب المقدس

اختتمت فعاليات مؤتمر أصدقاء التراث العربي المسيحي في نسخته الحادية والثلاثين بعنوان "الكتاب المقدس في اللغة العربية"، عبر محاور (الترجمات، التفسير، الليتورجيا، والمصادر الإسلامية)، بكلية اللاهوت الإنجيلية، بالعباسية، في ضيافة مركز مسيحية الشرق الأوسط.

شارك في المؤتمر نحو ما يقرب من مائة شخص من الباحثين والمهتمين والمتخصصين والدارسين من مجالات الفكر والعلم وأساتذة الجامعات، والعديد من الكهنة والرهبان، بجانب مجموعة اصدقاء التراث العربي المسيحي.

وعبر عشر جلسات، قدمت نحو تسعة وعشرين ورقة بحثية، شملت محاور الموضوع الأربعة من خلال ما خلده لنا كتابنا العرب المسيحيين في الحقبة من القرن التاسع، وحتى القرن الثالث عشر في شتى العلوم والمعارف الكتابية واللاهوتية والدفاعية والإنسانية.

وفي سياق متصل، تم تشكيل لجنة علمية من أصدقاء التراث العربي المسيحي، لتحكيم الأوراق المقدمة من الباحثين والتي تعدت الخمسين ورقة بحثية.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم طباعة أعمال المؤتمر في الدورية الخاصة، التي يصدرها المركز الفرنسيسكاني للدراسات القبطية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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