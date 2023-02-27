ميرفت حسنين: النجاحات مستمرة بالعمل الجماعي وهدفنا ميدالية في باري

إكد ميرفت حسنين عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد المصري للسلاح على هامش فعاليات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال وسيدات (فردي وفرق) التي أقيمت بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة ان اتحاد السلاح نجح بقوة في تنظيم البطولة ،وهناك تطور كبير على مستوى استضافة البطولات العالمية ، لدينا لاعبين المصنفين الأوائل على مستوى العالم تحت 20 سنة في سلاحي سيف المبارزة والسيف، وأيضا على مستوى الفرق مصنفين أيضًا على المستوى الفردي من ضمن الثمانية الكبار".

وأضافت :"علاء أبو القاسم هو الأفضل في اللعبة ، وهو من أحرز أول ميدالية أولمبية للسلاح بأولمبياد لندن 2012 بعد مائة عام من أول مشاركة أولمبية مصرية منذ أن شاركت مصر فى اولمبياد استكهولم عام 1912 بلاعب واحد هو لاعب السلاح احمد حسنين باشا، أبو القاسم حاليا مصنف رابعًا على مستوى العالم ، وقد حقق أفضل نتيجة لمصر بكأس العالم بالقاهرة حيث احرز المركز السادس وكان قد توج بميدالية برونزية في كأس العالم باليابان ديسمبر الماضي".

وأشارت :" نعمل الفترة المقبلة على تواجدنا بشكلٍ قوي ومميز في اولمبياد باريس 2024 ،وحصد ميداليات كما فعلناها من قبل".

وعبرت حسنين عن سعادتها الكبيرة على الإنجازات التي حققها الاتحاد المصري للسلاح خلال الفترة الماضية، واستكملت حديثها بأن هذا لا يأتي إلا بجهد حقيقي من منظومة كبيرة تعمل على التطوير والنجاح ،هناك إدارة عظيمة تعمل كرجل واحد تحت قيادة نجمنا الاولمبي عبد المنعم الحسينى الذى سخر كل امكانياته كنائب اول لرئيس الاتحاد الدولي للسلاح لدعم اللعبة وتنظيم العديد من البطولات العالمية في مصر وآخرها كأس العالم لسلاح الشيش الذى يجمع لأول مرة بين منافسات الرجال والسيدات والتي اشاد الجميع بتنظيمها على صالات العاصمة الإدارية.

ووجهت مرفت حسنين الشكر لعبد المنعم الحسيني على المجهود الجبار الذي يبذله من جلب رعاة لدعم الاتحاد،حيث ان لديه خطة متكاملة حتى ترى هذه النجاحات التي وصلنا إليها حتى الآن .

وأضافت عضو مجلس إدارة اتحاد السلاح:"الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي تقدم كل الدعم والمساندة للاتحاد الذي يراه ناجحًا وسباقًا ويضيف كثيرا للرياضة المصرية ،ونشكر اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ،وهناك توأمة بيننا لنظهر بالشكل الافضل ونستطيع الاستمرارية في استضافة البطولات العالمية".

واختتمت ميرفت حسنين تصريحاتها:" ان استضافة بطولة كأس العالم بالعاصمة الادارية أمر حتمي لكي يرى العالم كله مصر الجديدة والبنية التحتية ،هناك طفرة كبيرة وتعتبر سياحة رياضية تحتاجها مصر الفترة الحالية ،وبالفعل العاصمة الإدارية مبهرة للغاية وبداية جديدة نتمنى الافضل الفترة المقبلة".

وحظيت بطولة كأس العالم لسلاح الشيش التي أقيمت في صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية على اشادات عالمية من جميع المشاركين بحسن التنظيم وروعة الصالات.