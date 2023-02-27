الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أحياء الإسكندرية» تواصل حملات إزالة مخالفات البناء في المحافظة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

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وفي هذا الصدد، وجهت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة تمكنت من إزالة 3 “جمالون” تم انشائهم حديثا، والتحفظ على 3 آخرين وكذا إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع مصطفى أبو هيف لوران أمام محطة ترام السرايا، والتحفظ على ونش وكافة المواد والمعدات المستخدمة في البناء فضلا عن رصد بناء شدة خشبية لأعمدة بالدور الأول علوي منطقه مشروع ناصر بجوار مسجد التوحيد بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء مقابر بدون ترخيص وهدم ثلاث حالات بمنطقه الحسينية.

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كما نجح حى وسط برئاسة عزة سعد في إزالة اعمال بناء مخالف عبارة عن سملات وقواعد خرسانية وفك شدة خشبية والتحفظ علي خلاطه بقرية أبيس7 خلف قرية الروضة بجوار سيدي عبد العزيز

ونفذ حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة أعمال عبارة عن غرفة داخل أرض فضاء بشارع محمد منصور أمام مدرسة أمون وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف

وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بعزبة حوض 10 وفك الشدة الخشبية، والتحفظ على كمية من الأخشاب.

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وواصل حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة أعمال مخالفة عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض بالناصرية القديمة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف

وشهد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لإيقاف أعمال مخالفة بدون ترخيص عبارة عن تركيب واجهة “كلادينج” بمحل شارع أم السلطان بالورديان وتم التحفظ علي الادوات المستخدمة في المخالفة وإزالة كشك خشب مخالف بشارع السلطان شاه.

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بينما قام حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بالدور الأرضى بشارع أبو يوسف وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

حملات مكبرة التعديات على الأراضي الزراعية إيقاف أعمال البناء المخالف الإسكندرية وحدة التدخل السريع

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وائل لطفي

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