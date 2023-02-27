الإثنين 27 فبراير 2023
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على قطب: التغيرات المناخية تأثيرها واضح على الظروف البيئية والإنسان (فيديو)

علي قطب
علي قطب

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن التغيرات المناخية تأثيرها واضح على الظروف البيئية والإنسان بصفة خاصة، والكائنات الحية كلها، لافتًا إلى أننا نشهد جفاف نهر في إيطاليا، وندرة في سقوط الأمطار ما يؤثر بالسلب على الزراعة وغيرها.

وأضاف قطب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة ما زالت مصممة على الارتفاع، منوهًا بأن شتاء هذا العام دافئ تمامًا، ولم تسقط به أمطار، حيث إننا تأثرنا بكتل هوائية جافة قادمة من سيبيريا في شرق المتوسط.

نشهد تصحرًا وفيضانات في مناطق عديدة

وأشار إلى أننا نشهد تصحرًا في مناطق عديدة، وفيضانات في مناطق أخرى، ولا بد أن نعترف بأن التغيرات المناخية هي السبب الرئيسي، بالإضافة إلى النشاط البشري، مما يتسبب في كوارث طبيعية، لكن الزلزال هو العامل الذي يساعد على انتشار وتزايد مثل هذه الكوارث.

التغيرات المناخية علي قطب تاثيرها واضح جد ا الظروف البيئية الإنسان

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