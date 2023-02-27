الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

لحن نيف سينتي.. خرج من رحم المزامير التي كتبها نبي الله داوود

شمامسة
شمامسة

تفتتح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين أول أيام الأسبوع الثاني من الصوم الكبير والذي يحمل شعار أسبوع التجربة، والذي كرسته الكنيسة لتحذير الصائمين من تجارب إبليس والتي تعرض المسيح فيه لثلاثة منها على الجبل ولكن تصدى لجميعها ففر إبليس من أمامه.

وقال المرتل حنا باخوم، خريج معهد الأنبا مكسيموس للألحان والتسبحة في تصريح خاص إنه يعتبر لحن نيف سنتي أشهر ألحان الصوم الكبير لاسيما وأنه تم اقتباسه من مزمور 87 من مزامير نبي الله داودد الذي يقول "أساسه في الجبال المقدسة. الرب أحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب. قد قيل بك أمجاد يا مدينة الله: سلاه. «أذكر رهب وبابل عارفتي. هوذا فلسطين وصور مع كوش. هذا ولد هناك». ولصهيون يقال: «هذا الإنسان، وهذا الإنسان ولد فيها، وهي العلي يثبتها». الرب يعد في كتابة الشعوب: «أن هذا ولد هناك». سلاه. ومغنون كعازفين: «كل السكان فيك».

وأشار إلى أن لحن نيف سنتي يقال قبل مرحلة تحليل الخدام مباشرة خلال القداس الالهي، ويقول: باللغة القبطية التي يرتل بها: نيف سنتي خين ني توؤو إثؤواب آإبشويس مي إنيبيلي إنتي سيون إهوتي نيما إنشوبي تيروإنتي ياكوب آفساجي إثفيتي إنهان إهفيؤوي إفطايوت تيفاكي إنتي إفنوتي سيون تي ماف ناجوس جي أورومي نيم اورومي آفشوبي إنخيتس أووه أنثوف بي إتشوسي آف هينستي إمموس شا إينيه الليلويا

ويعني باللغة العربية: أساساته في الجبال المقدسة احب الرب أبواب صهيون أفضل من جميع مساكن يعقوب تمجيدات قيلت عنك يا مدينة إلهنا. الأم صهيون ستقول أن إنسانا وإنسانا صارفيها. وهو العلى الذي أسسها إلى الأبد هلليلويا.

“الصوم الكبير” أول آحاد الصوم الكبير الصوم الكبير الصوم الكبير 2023

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